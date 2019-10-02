شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بركة إندونيسية تحظى بشعبية واسعة على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حظيت بركة مياه في إندونيسيا بشعبية واسعة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بفضل تدفق الزوار للغطس في مياهها الصافية، والتقاط صور فريدة تحت الماء ، حسبما نشرت صحيفة الرؤية .

وتتميز بركة «بونغوك» في محافظة جاوة الوسطى بمياه نقية من الينابيع الطبيعية، ووفرة من الأسماك الملونة، إضافة إلى مجموعة من الدعائم المثبتة تحت الماء لالتقاط مجموعة مختلفة من الصور المثالية.

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ويمكن للزائرين التقاط صور تحت الماء أثناء الجلوس أمام تلفزيون أو جوار خيمة أو فوق دراجة نارية، وذلك مقابل رسوم رمزية لا تتعدى دولاراً واحداً.

وجذب حساب بركة المياه الصغيرة أكثر من 40 ألف متابع على موقع إنستغرام، بفضل نشر أفضل الصور الغريبة تحت الماء.

وقبل 15 عاماً، كانت البركة عبارة عن حوض من المياه المتسخة التي يستخدمها السكان المحليون في غسل الملابس والاستحمام، لكن في عام 2006 قرر سكان القرية الاستثمار في مشروع من شأنه تنظيف البركة وتحويلها إلى معلم سياحي.