شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا فعل مارك زوكربيرج بعد تسريب تسجيل صوتى لاجتماعه مع الموظفين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تسريب تسجيل صوتى لاجتماع داخلى يتحدث به مارك زوكربيرج عن خطط شركة فيس بوك المقبلة، قرر مؤسس الشركة نشر هذه التسريبات عبر حسابه الرسمى على الشبكة الاجتماعية، وحث المستخدمين المهتمين على الاستماع إليها.

وقال زوكربيرج على حسابه: "أقوم كل أسبوع بإجراء جلسة للأسئلة والأجوبة فى فيس بوك، حيث يُسألنى الموظفون عن أى شيء وأشارك علنيًا ما أفكر فيه بشأن جميع أنواع المشاريع والقضايا، لذا أوضح أن محتوى الاجتماع كان المقصود منه أن يكون داخليًا، ولكن الآن بعد تسريبه، يمكنك التحقق من ذلك إذا كنت مهتمًا برؤية نسخة غير مفلترة عن ما أفكر به وما أتحدث به للموظفين بشأن مجموعة من الموضوعات مثل المسؤولية الاجتماعية وتفكيك شركات التكنولوجيا وليبرا وواجهات الحوسبة العصبية، وفعل الشيء الصحيح على المدى الطويل. "

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جدير بالذكر يقيم فيس بوك، مثل العديد من شركات التكنولوجيا رفيعة المستوى، بما فى ذلك Google و Twitter، اجتماعات أسبوعية شاملة يمكن لأى شخص فى الشركة أن يسأل بها الإدارة حول أى موضوع بشكل مباشر، عادة يكون الرؤساء التنفيذيون صريحين بشكل مدهش خلال هذه الاجتماعات، ولهذا السبب، هناك التزام واسع النطاق بين الموظفين بعدم تسريب ما تمت مناقشته فى الاجتماعات.