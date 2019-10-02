 5 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من كاميرا هواتف Galaxy Note 10 

أطلقت سامسونج هاتفين جديدين هذا العام من سلسلة هواتف (جالاكسي نوت) بدلًا من هاتف واحد، وهما: (جالاكسي نوت 10) Galaxy Note 10، و(جالاكسي نوت 10 بلس) Galaxy Note 10 Plus، ويشترك الهاتفان في العديد من الميزات الجديدة، ولكن أهم ما يميزهما هو نظام الكاميرا الاحترافي الجديد.

مواصفات الكاميرا في الهاتفين:

يضم الهاتفان كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، مع فتحة عدسة متغيرة f/1.5/2.4، وتدعم التثبيت البصري والتركيز التلقائي، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 ذات زاوية عريضة 123 درجة، والثالثة: عدسة مقربة TelePhoto بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.1، ولكن هاتف (Note 10 Plus) يختلف لأنه يدعم عدسة رابعة لاستشعار العمق ToF أطلقت عليها سامسونج اسم DepthVision.

كما يدعم الهاتفان الكاميرا الأمامية نفسها بدقة 10 ميجابيكسل وبفتحة f/2.2، وزاوية 80 درجة، ويمكنك من خلالها تسجيل مقاطع فيديو بدقة (4K) مع دعم اختياري لميزة (HDR10+).

فيما يلي 5 نصائح تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من كاميرا هواتف Galaxy Note 10:

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1- ضبط الإعدادات:

قبل البدء في التقاط صور بهاتف Galaxy Note 10؛ خصص بعض الوقت لضبط إعدادات الكاميرا حتى تحصل على صور احترافية، لا تقلق لن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الكاميرا، واضغط على أيقونة الترس في أعلى يسار الشاشة.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (خطوط الشبكة) Grid Lines؛ اضغط عليه، وحدد 3 × 3. سيساعدك ذلك على محاذاة الأفق مع خطوط شاشتك والتأكد من عدم تعرض الصور لأي خلل.

يمكنك أيضًا تفعيل ميزة (تحسين المشهد) Scene Optimizer؛ التي تعمل على تحسين المشهد تلقائياً بتتبع إعدادات اللون ودرجاته لتعزيز جودة الصورة. وهكذا ستلاحظ أنه مهما كانت خبرتك ومهارتك في التصوير فإنك تستطيع التقاط صور احترافية.

2- بدل بين الثلاث عدسات:

يوجد في الجزء الخلفي من هواتف Galaxy Note 10 كاميرا ثلاثية العدسات، وتلتقط جميعها أنواعًا مختلفة من الصور؛ ولكن كيف يمكنك التبديل بينها؟ ستجد أيقونات تظهر على الشاشة أثناء التقاط الصور، إليك الفرق بينها:

إذا رأيت رمزًا به شجرتان مظللتان باللون الأبيض، فهذا يعني أنك في وضع العرض العادي.

رمز ورقة الشجرة يعني أنك تستخدم وضع التكبير والتصغير البصري 2x، للاقتراب أو الابتعاد عن الشيء الذي تلتقط له صورًا دون تحريك جسدك.

رمز الثلاث أشجار يعني أنك تستخدم وضع الزاوية الواسعة. وإذا قمت بالنقر مع الاستمرار على أي من هذه الرموز، فسيظهر لك شريط التمرير لأعلى ولأسفل يضم العديد من خيارات البعد البؤري لكل عدسة focal length options.

3- ميزة Live focus:

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يمكن لكاميرا هواتف Galaxy Note 10 التقاط صور portrait بإضافة تأثيرات ضبابية لعزل الخلفية من اللقطة أو مما يعرف باسم إضافة تأثير (bokeh)، ولكن الآن يمكنك أيضًا الانتقال إلى وضع Live Focus، ليوفر لك 5 تأثيرات (bokeh) مختلفة للاختيار من بينها من شريط تمرير يظهر أعلى زر الغالق مباشرةً، ويمكنك تطبيق ومعاينة التأثيرات قبل التقاط الصورة، وإذا غيرت رأيك بعد التقاط الصورة فلا تقلق، لأنه يمكنك تحريرها في تطبيق الصور واختيار تأثير مختلف.

يمكنك أيضًا تجربة Live Focus Video حيث يوفر لك إضافة تأثيرات ضبابية لعزل الخلفية أثناء تسجيل مقاطع الفيديو، أو إضافة تأثير (bokeh)، وكذلك يمكنك إضافة مؤثرات خاصة أثناء التصوير، بالإضافة إلى ضبط نوع وشدة التأثير المُطبق على خلفية الفيديو لتتمكن من التقاط مقاطع مميزة.

4- استخدم وضع إنستاجرام:

إذا كنت من مستخدمي تطبيق إنستاجرام كثيرًا، وتحب إضافة القصص طول الوقت، يمكنك استخدام (وضع إنستاجرام) Instagram mode، حيث أضافت سامسونج في هواتف Galaxy Note 10 وضع إنستاجرام بشكل أساسي في تطبيق الكاميرا. للعثور عليه؛ مرر سريعًا إلى اليمين في قائمة الأوضاع الموجودة أعلى زر الغالق مباشرةً حتى تجده، اضغط عليه، حيث يتيح لك الضغط على زر الغالق لالتقاط صورة ثابتة، أو استمر في الضغط عليه لتصوير فيديو قصير، تمامًا كما تفعل في تطبيق إنستاجرام.

عندما تلتقط الصورة، يأخذك التطبيق فورًا إلى وضع تحرير الصور في إنستاجرام، حيث يمكنك إضافة جميع النصوص، والفلاتر، و GIF المعتادة قبل نشر قصتك.

5- تحرير أوضاع الكاميرا:

أعلى زر الغالق مباشرةً ستجد سلسلة من أوضاع التصوير لتختار منها، سواء الصور أو الفيديو أو التركيز المباشر Live Focus أو (الحركة البطئية جدًا) super slow-mo. يمكنك التبديل بين الأوضاع عن طريق التمرير لليسار أو لليمين عبر الخيارات المختلفة.

ولكن إذا كنت تشعر أن قائمة الخيارات طويلة، يمكنك إزالة أوضاع التصوير التي لا تستخدمها باتباع الخطوات التالية: