شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يبتكرون أحذية رياضية ذكية ترصد الخطوات والسعرات الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المكتب الصحفى للجامعة الوطنية للأبحاث النووية "ميفي" عن أن التلاميذ الذين سيلتحقون للدراسة فى الجامعة ابتكروا أحذية رياضة، قادرة على إبلاغ صاحبها الجهة التى يمكن أن ينعطف إليها، وكذلك تقديم المعلومات عن عدد الخطوات والسعرات الحرارية المحروقة، حسب سبوتنيك.

تعتبر مسألة التنقل فى مكان غير مألوف إحدى المشاكل الملحة، التى تواجه سكان المدن الكبيرة، فشعبية أجهزة الملاحة النقالة ازدادت بشكل كبير بين سكان هذه المدن، ومع ذلك، فى بعض الأحيان يجد مستخدمو هذه الأجهزة والتطبيقات صعوبة فى التنقل ومعرفة الجهة الواجب الذهاب إليها.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على كل مستخدم إلقاء نظرة على الشاشة بشكل مستمر لتتبع المسار، وهذا الأمر بحد ذاته يصرف انتباه المستخدمين عما يحدث حولهم ويزيد من مخاطر تعرضهم للتهديد أثناء تحركهم فى الطريق.

توصل هؤلاء التلاميذ ما قبل الجامعة إلى حل فريد لهذه المشكلة، من خلال ابتكار أحذية رياضة ذكية قادرة أن تلعب دور البوصلة، وتهدى الشخص إلى الطريق الصحيح، مبدأ عمل هذه الأحذية بسيط للغاية، وهو أنه عندما تقترب من المنعطف إلى اليمين، تهتز فردة الحذاء الأيمن، وعندما تحتاج للانعطاف نحو اليسار، تهتز فردة الحذاء اليسرى.

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يخطط الفريق العلمى لمواصلة تطوير مشروع BiGiPiS، لأن سوق الملابس الذكية يشهد نمواً فى كل عام، كما يعتقد المصممون أنه، من المحتمل فى غضون بضع سنوات، سيتم مقارنة أحذية الرياضة الذكية – من حيث عامل الانتشار بين المستخدمين - مع الساعات الذكية.

فى هذا الاطار أشار فالنتين كليموف، نائب مدير معهد الأنظمة الذكية الإلكترونية فى الجامعة الوطنية للأبحاث النووية "ميفي"، إلى إن تصميم طلاب المرحلة السابقة للجامعة مثير للاهتمام، وإن المصممين هم بلا شك شباب موهوبون لديهم كل الفرص فى المستقبل لمواصلة دراساتهم فى الجامعة.