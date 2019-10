تاريخ بيضة عيد الفصح Easter Egg في نظام اندرويد

بيضة عيد الفصح. او ما تسمى بـ Easter Egg هي عبارة عن نقطة مخفية او جزء مخفي في النظام او اللعبة. تكون بيضة عيد الفصح عبارة عن جائزة او جملة ترفيهية في النظام او اللعبة لتحسين من تجربتك لها. او لشد انتباهك اكثر. اول مرة قام مطور بوضع بيضة عيد فصح كان في لعبة STARSHIP 1 التي تم اصدارها على منصة Atari عام 1977. و عندما تجدها تظهر عبارة Hi Ron. و تحصل على 10 حيوات اضافية في اللعبة بسبب ذلك. العبارة تشير الى Ron Milner مطور اللعبة نفسه. في هذا الموضوع سنستعرض لك تاريخ الـEaster Egg في نظام اندرويد.

اقرأ ايضاً

كيف تعرض Easter Egg

ادخل الى اعدادات الجهاز

اختر معلومات الهاتف و النظام

اضغط على نسخة الأندرويد عدة مرات

ستظهر لك اما بيضة عيد الفصح او شعار خاص بالنسخة

اضغط على الشعارات عدة مرات سينقلك الى بيضة عيد الفصح المخفية

اول Easter Egg اندرويد 2.3 Android Gingerbread

اول مرة اهتم مطوروا النظام بوضع بيضة عيد فصح في النظام كانت مع نسخة 2.3. المعروفة بإسم Gingerbread او خبز الجنزبيل. الحكاية ترجع ان رئيس فريق تطوير الـframework الخاص بأندرويد (Diane Hackborn) كان لديها صديق رسام يسمى Jack Larson الذي كان يرسم لوحات عن الموتى الأحياء Zombies. فاعتقدت Hackborn بأنه سيكون امراً لطيفاً اذا قمت بإخفاء احد هذه اللوحات بداخل النظام. و هذا ما قد حدث فظهرت لنا اول بيضة عيد فصح في نظام اندرويد بهذا الشكل

كانت هذه اول نسخة تصدر للهواتف و الأجهزة اللوحية في نفس الوقت. و كان يحمل بعض التغييرات على شكل النظام و غيره. و قدموا بيضة عيد فصح غريبة في هذه النسخة. استوحوا بيضة عيد الفصح هذه المرة من فيلم Tron Legacy و كانت عبارة عن نحلة عندما تضغط عليها تظهر رسالة بها (Rezzzzzzzz) و التي ترمز الى عملية الـRezzing في الفيلم و الذي كان يعني انشاء اي شئ.

اندرويد 4.0 Android Ice Cream Sandwich

كانت هذه النسخة اول نسخ اندرويد بتصميم Holo القديم. التصميم الأسود بالكامل بالألوان الزرقاء. و قد انتشر -وقت اصدار هذه النسخة من نظام اندرويد– بشكل واسع ما يسمى بالـNyan Cat meme. و الذي كان عبارة عن قطة مرسومة بنفس تصميم لعبة Minecraft. التي هي تتكون من بكسلات كبيرة الحجم متراصة بجانب بعضها لتكون الشكل. و تتحرك بشكل بإهتزاز فقط. سنترك لك ملف فيديو يعرض لك هذا الـMeme. اتخذت Google منه وقتها كمصدر لبيضة عيد الفصح الخاصة بهم. فبدلاً من القطة فقد وضعت شعار النسخة الجديدة منه بنفس فكرة التصميم و الحركة فقط.

اندرويد 4.1 و 4.2 و 4.3 Android Jellybean

من النسخ التي احضرت العديد من التعديلات للنظام. نظام اشعارات متطور مع امكانية التعديل على الـLockscreen و استخدام Google Chrome كمتصفح افتراضي. تغييرات كثيرة حدثت في هذه النسخة. كانت بيضة عيد الفصح في هذه النسخة عبارة عن قطعة Jellybean كبيرة مبتسمة التي عندما تضغط عليها تنقسم الى عدة قطع صغيرة كثيرة تتناثر حول الشاشة بشكل كبير. و كان هو اول نظام يحمل Easter Egg الى خارج نطاق نسخة الأندرويد. حيث عندما كنت تضغط على احدى الحبات المتناثرة بشكل مستمر سينقلك الى Screen saver مخصوصة بهذا النظام.

اخف نسخة من النسخ السابقة. كانت هذه النسخة مثل التجديد المنتظر الذي حل كل مشاكل كون النظام ثقيلاً بعض الشئ على الهواتف. بسبب مشروع يسمى بـProject svelte الذي استعملته Google لتستطيع تشغيل النظام على هواتف بمواصفات متدنية. و Always on google now التي تم بناء مساعد Google الشخصي عليها. حمل ايضاً بيضة عيد فصح جيدة جداً. كان يظهر لك حرف K ان استمريت بالضغط عليه سيظهر لك كلمة Android بنفس تصميم غلاف Kitkat الشهيرة. ان استمريت بالضغط على هذا الرمز ستظهر لك كل رموز نسخ الاندرويد السابقة في مربعات متراصة بجانب بعضها. يمكنك تحريكها و الضغط عليها و هكذا.

حمل اندرويد 5.0 التصميم الجديد الذي لازالت Google تستعمله حتى اليوم و هو الـMaterial Design. لكنه بالطبع تعرض للعديد من التغييرات على مدار الزمن ليصل للحالة الحالية التي تسمى بـMaterial Design V2. في النسختين كانت بيضة عيد الفصح مشتقة من لعبة Flappy Birds الشهيرة. نعم اللعبة التي يمكن ان تسبب لك بعض العصبية. حيث يظهر لك شعار نظام Android لتستمر بتحريكه و تتخطى بعض العوائق التي تظهر بشكل مصاصة في نسخة 5.0 و مارشملو في نسخة 6.0 لكن في نسخة 6.0 اضافت Google امكانية لعبها مع اكثر من شخص عن طريق علامة + في اعلى الشاشة و يمكنك لعب حتى 6 اشخاص مع بعض. من خلال لمس شاشة واحدة طبعاً.

كانت هذه المرة ليست بيضة واحدة مخبأة بل 2. الأولى اطلقت في النسخة التجريبية الرابعة من الإصدار. حيث كانت عبارة عن حرف N كبير يظهر و بداخله جملة Namey McNameface في المنتصف. ذلك اشارة الى الـmeme الذي انتشر وقتها و كان بإسم Boaty McBoatface و لكن بعد ذلك قامت google بتغييرها الى علامة N كبيرة. عندما تعيد الضغط عليها اكثر من مرة يظهر لك علامة قطة. و ستجد عندك في قائمة الـQuick Toggles علامة طبق فارغ. هذه العلامة تختار منها نوع من انواع “الطعام” لتجذب اليه القطط. هذه لعبة مبنية على لعبة تجميع قطط يابانية بمسمى Neko Atsume. يمكنك تجميع القطط كما تحب و اعادة تسمية كل قط و هكذا

هذه النسخة قامت Google بتغيير بيضة عيد الفصح الى شكل جديد آخر. هذه المرة ستقابل علامة حرف O من المفترض انها تشبه شكل Oreo عندما تضغط عليها اكثر من مرة يظهر لك ما يشبه الأخطبوط تستطيع تحريكه و سحبه للأمام و الأسفل و هكذا. و عند قلب الشاشة يتحول الأخطبوط و حجمه بناء على الشاشة الخاصة بك و وضعيتها. حقيقة هذا الأخطبوط تقوم بتحريكه فقط لكن لا احد يعلم ماذا بعد ذلك و ماذا يمكن ان يحدث للأخطبوط.

كانت هذه النسخة نقلة جيدة في النظام. حيث ان Google اضافت العديد من الإضافات الى النسخة لتحسين الأداء الكلي و تجربة المستخدم منها. بالإضافة الى فكرة الـNavigation Gestures الجديدة الخاصة بـGoogle. و في هذا الإصدار سيظهر لك حرف P في وسط مجموعة من الألوان يمكنك تحريكهم كأنك تقوم بعمل تكبير و تصغير بإستخدام اصباعين. لتتغير الألوان من حوله. لكن اذا ضغطت على الحرف اكثر من مرة ستظهر لك شاشة للرسم عليها. و امامك العديد من الألوان لترسم بهم

في هذه النسخة اختلف الأمر فلا يوجد إسم من اسماء الحلوى هذه المرة. النظام تحت مسمى Android 10. بالتالي كان الأمر مختلفاً قليلاً. حيث انه عندما تضغط على نسخة الأندرويد عدة مرات سيظهر لك شاشة بها كلمة android. و رقمي 0 و 1. اذا استطعت تكوين حرف Q من الرقمين ستتمكن من الدخول الى لعبة جديد. هذه اللعبة تسمى بـNonogram و هي عبارة عن شبكة من المربعات الصغيرة التي عندما تقوم بإضائتها بناء على الدليلين الأفقي و الرأسي سيظهر لك رمز من رموز نظام اندرويد على الشاشة امامك. و عندما تتمكن من حل شكل سيظهر لك شكل آخر. و هذه آخر Easter Egg من Google