تكنولوجيا: Adobe تحضر منصة Creative Cloud إلى أجهزة Surface Pro X الداعمة لـ ARM وستبدأ مع تطبيق Fresco

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت في حدث Surface اليوم عن أن تطبيق الرسم Fresco الخاص بـ Adobe سيكون متاح مع أجهزة Surface Pro X الداعمة لنظام ARM. ولقد صرح Scott Belsky من Adobe أن الشركة تعمل جاهدة لإحضار منصة Creative Cloud إلى أجهزة Surface Pro X في أقرب وقت ممكن.

يعتبر تطبيق Fresco من Adobe مخصص للرسم، ولقد تم إصداره مؤخرًا على أجهزة آيباد. ويعتبر هذا التطبيق مناسب جدًا لجهاز Surface Pro X بالنظر إلى أن قلم Surface Slim X الخاص بالجهاز يعمل بسلاسة وبراعة للرسم على الجهاز الـ 2 في 1، إذ يوفر عدة خصائص بما في ذلك استخدام فرش الزيت التي تمتزج لتُظهر الرسم بشكل حقيقي. كما يمكن أيضًا قلب القلم لمحو أي أخطاء تمامًا مثل أقلام الرصاص الحقيقية، أو حتى إمالته للتظليل وتحقيق تأثير مختلف مع الرسومات.

ومع ذلك، لم يقم Belsky بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول أي من تطبيقات Adobe Creative Cloud الأخرى التي يمكن أن تصل إلى Surface Pro X، ولكنه أشار إلى أن الشركة تعمل جاهدة على إحضار تطبيق Photoshop للأجهزة الداعمة لنظام ARM وأجهزة آيباد. وسيدعم هذا الإصدار من النظام جميع ميزات إصدارات Windows و macOS القياسية.

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ومن المفترض أن تصل المنصة في وقت قريب، ولكن لم يتم ذكر أي تاريخ محدد.

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