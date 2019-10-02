تكنولوجيا: مايكرسوفت تكشف عن جهاز Surface Neo بالشاشة المزدوجة ونظام Windows 10 X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت مايكروسوفت رسمياً عن جهاز Surface Neo الذي ينطلق بتصميم الشاشة المزدوجة، والذي يعمل بنظام تشغيل مايكروسوفت الجديد Windows 10 X.

يضم جهاز Surface Neo الجيل الجديد من معالجات Lakefield من إنتل، مع تقنية إنتل 3D بدقة 10 نانومتر، كما يتميز الجهاز الجديد بأفضل آداء بين الأجهزة التي كشف عنها اليوم.

ويعد جهاز Surface Neo أول الأجهزة المحمولة التي تضم الجيل 11 من معالجات إتتل Lakefield، والتي تتميز بدقة تصنيع 10 نانومتر، مع أنوية Sunny Cove الرئيسية، و4 من أنوية Atom بدقة تصنيع 10 نانومتر، مع رقاقة Foveros 3D.

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ولقد أكد Panos Panay من مايكروسوفت على أن جهاز Surface Neo صمم بشكل رئيسي ليدعم نظام الشاشة المزدوجة، كما تدعم معالجات إنتل التصميم المضغوط لجهاز Surface Neo، أيضاً يضم الجهاز لوحات بنصف الحجم المعتاد للدوائر.

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