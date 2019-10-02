تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. لوكهيد مارتن وبوينج يطلقان الصاروخ رقم 100 فى الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وقت ليس بعيد منذ 4 سنوات فقط، تمكنت شركة (United Launch Alliance (ULA من إطلاق صاروخها رقم 100، وذلك فى ذات اليوم من عام 2015.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن ULA هى شركة خاصة للفضاء الجوى، تم إنشاؤها فى عام 2006 كمشروع مشترك بين شركة لوكهيد مارتن وبوينج، وأطلقت الشركة فى مهمتها المئة قمر صناعى مكسيكى يدعى Morelos-3 على صاروخ Atlas V.
ولم تكن هذه المهمة الناجحة رقم 100، ولكنها كانت أيضًا المحاولة المئة للشركة لإطلاق صاروخ بنجاح أى أنها واصلت عملها بمعدل نجاح 100%.
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