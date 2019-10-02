شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة عام 1925.. جون لوجى بيرد يقوم بتجربة أول تلفاز فى العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاش جون لوجى بيرد فى أحضان أسرة فقيرة فلما بلغ الثانية عشر من عمره عمل جاهدا لمساعدة والده فكان يجمع بعض الخردوات فيصلحها ويبيعها فى السوق، ووالده كاه قسًا فى كنيسة اسكتلندا المشيخية، وفى مثل هذا اليوم 2 أكتوبر 1925 تمكن جون من اختبارتجربة أول تلفاز فى العالم.
وحال سوء صحة جون بيرد بينه وبين مزاولته لمهنته كمهندس كهربائى، فانكب على دراسة التلفزيون ووضع أول نظام تلفزة عملى، وقد استخدم نظامه لفترة قصيرة قبل استحداث طرق أفضل للتلفزة، وقد استخدم بيرد فى نظامه الأشعة تحت الحمراء.
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