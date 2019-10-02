تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم سماعة Surface Earbuds اللاسلكية بسعر يبدأ من 249 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم رسمياً عن سماعتها اللاسلكية Surface Earbuds التي تدعم التحكم بخاصية اللمس، مع مكبرات صوتية في كل جهة للسماعة، وسعر يبدأ من 249 دولار.

تأتي سماعة Surface Earbuds بحافظة تدعم شحن السماعات، لعمر أطول للسماعات يصل إلى 24 ساعة، حيث توفر مايكروسوفت السماعة في نهاية هذا العام.

وتتكامل سماعة Surface Earbuds اللاسلكية مع خدمة Spotify على منصة الأندوريد، حيث يمكن التمرير السريع والنقر لتشغيل الموسيقى، والتحكم في قوائم التشغيل.

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أيضاً صممت مايكروسوفت هذا الإصدار ليدعم مستخدمي Office 365، حيث تعمل السماعة على دعم المستخدم أثناء العروض التقديمية، وذلك عن طريق عرض التسميات التوضيحية على الشاشة في الوقت الفعلي للعرض التقديمي، أيضاً يمكن للسماعة أيضاً أن تدعم ترجمة الخطاب إلى عدد 60 لغة، كما يمكن النقر للحصول على مميزات متقدمة من PowerPoint.

وتؤكد مايكروسوفت على أن السماعة تأتي بميزة الإقتران السريع مع نقرة واحدة، أيضاً تتميز السماعة بتصميم يدعم المستخدم لفترات طويلة بتجربة مريحة، إلا أنها تتميز بتصميم ضخم عن الإصدارات المنافسة في الأسواق.

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