تكنولوجيا: هواتف سامسونج تدعم الآن الإتصال اللاسلكي بمنصة Android Auto

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت شركة جوجل قد أشارت إلى أن هواتف الأندوريد ستدعم الإتصال بمنصة Android Auto لاسلكياً منذ عام تقريباً، واليوم تبدأ جوجل في دعم هذه الميزة على عدد من هواتف سامسونج.

ترقب الكثير من مستخدمي منصة Android Auto ميزة الإتصال اللاسلكي بين هواتف الأندوريد ومنصة Android Auto التي إقتصرت على هواتف Pixel وNexus خلال الفترة الماضية، واليوم تبدأ جوجل في دعم ميزة الإتصال اللاسلكي على هواتف سامسونج.

تأتي ميزة الإتصال اللاسلكي بين هواتف الأندوريد ومنصة Android Auto للإصدارات التي تتميز بنظام تشغيل Android 9.0 أو الإصدارات اللاحقة، وفي وثائق من جوجل رصدت اليوم عبر Android Police، كشف عن صفحة دعم خاصة بهواتف سامسونج التي تدعم ميزة الإتصال اللاسلكي.

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ومن المقرر وفقاً لهذه الوثائق أن تدعم هواتف Samsung Galaxy الإتصال اللاسلكي بمنصة Android Auto، حيث تشمل الإصدارات كلاً من هواتف Galaxy S8، و Galaxy S8 Plus وGalaxy S9 وأيضاً Galaxy S9 Plus، وهاتف Galaxy S10 وأيضاً Galaxy S10 Plus، كما تدعم أيضاً إصدارات Note في هواتف Galaxy Note 8، وGalaxy Note 9، وأيضاً Note 10.

يذكر أن الميزة تتوفر لنظام تشغيل Android 9.0 أو الإصدارات اللاحقة من نظام التشغيل مع الإصدار رقم 4.7 من تطبيق Android Auto.

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