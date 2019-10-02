تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن عن جهاز Surface Laptop 3 بالجيل العاشر من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق مؤتمر مايكروسوفت اليوم لكشف النقاب عن أجهزة Surface الجديدة، حيث قدمت الشركة جهاز Surface Laptop 3 الذي يأتي بالجيل العاشر من معالجات إنتل، مع نموذج أخر يأتي بمعالج AMD، على أن يبدأ الشحن في 22 من أكتوبر بسعر يبدأ من 999 دولار.

يأتي جهاز Surface Laptop 3 بحجم 15 إنش في الشاشة، مع إختيارين بين معالج Surface Edition AMD Ryzen أو الجيل العاشر من معالجات إنتل رباعي الأنوية، مع Vega 11.

أكدت شركة مايكروسوفت في إعلانها عن جهاز Surface Laptop 3، على أن هذا الإصدار يأتي بآداء أسرع بشكل مضاعف عن الإصدار السابق، كما يتميز بآداء أسرع 3 مرات أكثر من جهاز ابل MacBook Air.

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ويتوفر الجهاز بنموذج بحجم 15 إنش، مع إختيار أخر بحجم 13.5 إنش، كما يتميز تصميم الجهاز من الألومنيوم، ويدعم الجهاز ترقية السعة التخزينية، كما تأتي لوحة التتبع بحجم أكبر بنسبة 20% عن الإصدار السابق.

وتؤكد مايكروسوفت أيضاً على أن جهاز Surface Laptop 3 يأتي بتقنية الشحن السريع التي تدعم شحن الجهاز حتى نسبة 80% في ساعة واحدة، ومن المقرر أن يتوفر كلا النموذجين لطلب المسبق اليوم، على أن يبدأ الشحن في 22 من أكتوبر بسعر 999 دولار للنموذج المميز بحجم 13.5 إنش، وسعر 1199 دولار للنموذج المميز بحجم 15 إنش.

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