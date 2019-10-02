توقف فيسبوك وواتساب وعدد من مواقع التواصل في العراق

توقف، بعد ظهر اليوم الاربعاء، وبشكل جزئي موقع "فيسبوك وواتساب" وبعض مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى في العراق.

ولاحظ مستخدمو فيسبوك وواتساب في العراق، توقفا جزئيا للتطبيقين، بالاضافة الى برامج اخرى في مناطق البلاد.

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ويأتي ذلك مع تصاعد حدة التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات.

ويستخدم المتظاهرون موقع فيسبوك لبث مقاطع التصويرالمباشرة لتظاهراتهم التي انطلقت مساء امس الثلاثاء، للمطالبة بالاصلاح