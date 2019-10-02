علوم وتكنولوجيا

توقف فيسبوك وواتساب وعدد من مواقع التواصل في العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توقف، بعد ظهر اليوم الاربعاء، وبشكل جزئي موقع "فيسبوك وواتساب" وبعض مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى في العراق.

ولاحظ مستخدمو فيسبوك وواتساب في العراق، توقفا جزئيا للتطبيقين، بالاضافة الى برامج اخرى في مناطق البلاد. 

 

Advertisements

ويأتي ذلك مع تصاعد حدة التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات. 

 

ويستخدم المتظاهرون موقع فيسبوك لبث مقاطع التصويرالمباشرة لتظاهراتهم التي انطلقت مساء امس الثلاثاء، للمطالبة بالاصلاح 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقف فيسبوك وواتساب وعدد من مواقع التواصل في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا