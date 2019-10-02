بعد بيع مليون هاتف في 3 ساعات.. تعرف على مميزات هواوي «ميت 30» الجديد

الموجز

طرحت شركة "هواوي" الصينية، الأسبوع الماضي، هواتف "مايت 30" و"مايت 30 برو" للبيع في الصين.

وأعلنت الشركة الصينية عن بيع مليون جهاز جديد من فئة "مايت 30″ و"مايت 30 برو" في غضون ثلاث ساعات فقط.

وقال ريتشارد يو خلال افتتاح متجر "هواوي" الجديد بمدينة شنجن بجنوب الصين، إنه تم الوصول لهذا الرقم خلال ساعات محدودة، متضمناً الحجوزات والطلبات التي تمت عن طريق الإنترنت.

ويحسب وكالة سبوتنيك الروسية، فإنه لم يتم التأكد من الأرقام التي أعلنتها الشركة، ولكن مبيعات هذا النوع من الهواتف حصلت على دعم كبير من مواطني الشركة الصينية بخاصة بعد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

ولم تطلق الشركة الإصدار الجديد من هواتفها في أوروبا أو في أي مكان خارج الصين.

مميزات هاتف ميت 30

وياتي الهاتف الجديد بشاشة منحنية بـ 88 درجة وتصميم مستقبلي يتفوق على جميع الموبايلات الرائدة من سامسونج وأبل وحتى جوجل.

ويتضمن الهاتف إضافات حصرية يتفوق بها على Samsung Note 10 Plus و iPhone 11 Pro، ومن المحتمل أن يكون أفضل بكثير في الكاميرا من Google Pixel 4 XL القادم.

ويأتي الهاتف بهيكل قوي من الزجاج Gorilla Glass 6 مع إطار جانبي من الألومنيوم وسيكون قويا وصلبا، ويزن حوالي 198 جرام وأبعاده 158.1×73.1×8.8 ملم.

وتتميز الشاشة بإنحناء كبير يصل 88 درجة من نوع OLED بقياس 6.53 بوصة تغطي تقريبا ~94.1% من واجهة الموبايل الأمامية وتتوفر على حماية Gorilla Glass 6.

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وتتمتع الشاشة بكثافة بكسلات ~409 لكل بوصة وبذقة 1176×2400 بكسل مع تدعم تقنية تدرج الألوان DCI-P3 والعرض HDR10 ومعدل التحديث 60Hz.

ويضم الهاتف معالج الأقوى HiSilicon Kirin 990 بمعمارية 7 نانومتر بلس، وبعد خضوعه للإختبارات تبيان انه اقوى معالج من الفئة الرائدة، ويضم وحدة معالجة مركزية CPU ثماني النواة (2×2.86 GHz Cortex-A76 و 2×2.09 GHz Cortex-A76 و 4×1.86 GHz Cortex-A55) مع معالج رسومي GPU من نوع Mali-G76 MP16.

كما يأتي هاتف Huawei Mate 30 Pro بالأندرويد android 10 مع واجهة هواوي EMUI 10،

ويتضمن الهاتف ذاكرة UFS3.0 وهي الأسرع في نقل البيانات، وعند شراء يمكن الإختيار بين نسختين في سعة الذاكرة والرام 128/8GB او 256/8GB، مع توفر منفذ تركيب ذاكرة خارجية من هواوي NM.

أما بالنسبة للكاميرا، فيضم هاتف هواوي الجديد كاميرا رباعية في الخلف، فالأساسية ذقة 40MP بفتحة عدسة f/1.6 تضم مثبث الصور البصري OIS وPDAF، والتانية ذقة 8MP بفتحة عدسة f/2.4 تدعم تقريب 3X بصري و5X هجين و 30X هجين.

أما الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 40MP بفتحة عدسة f/1.8 واسعة الزاوية ultrawide تصل 120 درجة وتدعم PDAF، والرابعة لتصوير الثلاثي الأبعاد 3D

وتستطيع الكاميرا تصوير فيديوهات فائقة الذقة بتقنية 4K بسرعة 60 فريم في التانية و فيديوهات Slow Motion بسرعة 7680 فريم في الثانية وهي ابطئ سرعة متوفرة في أي هاتف بفارق كبير جدا بذقة 720P يعني فيديوهات HD، كما تمت إضافة تقنية التصوير في الإضاءة المنخفضة Night Mode في الفيديوهات بعد أن كانت خاصة لصور فقط، مع إمكانية عمل تقريب رقمي يصل 30X في الفيديو.

والكاميرا الأمامية تأتي داخل نوتش ومستشعر التعرف على الوجه والإيماءات اليد، وتأتي الكاميرا سيلفي بذقة 32MP والتانية ثلاثية الابعاد 3D، ويمكنها تصوير فيديوهات بتقنية FullHD+ وتدعم التقاط صور HDR وPanorama.

ويأتي الهاتف الجديد ببطارية بسعة 4500 ميلي أومبير من نوع ليثيوم بوليمير غير قابلة للإزالة وتدعم شحن السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي 27W بالإضافة الى إمكانية شحن أجهزة أخرى متل الهواتف التى تدعم الشحن اللاسلكي والسماعات والساعات.

وقدمت هواوي الهاتف بدعم تقنية 5G الى جانب 4G و3G و2G، بينما نسخة الأساسية تدعم فقط 4G و3G و2G مع توفير منفذ شريحة الإتصالات مزدوج Nano-SIM.