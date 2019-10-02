عودة خدمات موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» بعد عطل إشتكى منه آلاف المستخدمين

الموجز

بعد أن أصابها عطل على مستوى العالم لحق بموقع منصة التدوين ومنصة إدارته "تويت ديك" مما أثر على آلاف المستخدمين، عادت خدمة شركة "تويتر" للعمل.

وتمكن العديد من المستخدمين الآن من الدخول على "تويتر" و"تويت ديك". ولم تصدر الشركة بيانا رسميا لتحديث أنباء العطل.

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وقالت شركة "تويتر" إن موقع التواصل الاجتماعي ومنصة "تويت ديك" التابعة له تعرضا لعطل وإن الخدمة انقطعت عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم.

وأضافت الشركة في تغريدة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء: "قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعاً".

وكان ممثل لـ"تويتر" أبلغ "رويترز" في وقت سابق بأن الشركة تفحص مشكلات متعلقة بمنصة "تويت ديك" التي يستخدمها الصحفيون ومنتجو المحتوى الآخرون لرصد التغريدات من عدة حسابات على "تويتر".