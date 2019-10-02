شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تصدر مقطعين صوتيين لنشاط الزلازل على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مقطعين صوتيين لنشاطين زلزاليين على المريخ بعدما وضع كاشف "حساس جدا" على سطح الكوكب فى أواخر العام الماضي، حسب سكاي نيوز عربية. وقد سُجِّل الزلزالان اللذان كانا خافتين جدا لدرجة لا يمكن الآذان البشرية سماعهما، بواسطة "التجربة الزلزالية للهيكل الداخلي" (سييس) فى مايو ويوليو. ويأمل العلماء فى أن تكشف دراسة تحرك الموجات الزلزالية عبر الكوكب عن البنية الداخلية العميقة للمريخ للمرة الأولى. Advertisements وحتى الآن، جرى اكتشاف ما يقرب من 20 زلزالا مماثلا بواسطة "سييس" المقبب الشكل والذى وضعته مركبة الهبوط "إنسايت" التابعة للناسا على المريخ فى نوفمبر، وقد بلغت قوة الزلزالين 3,7و3,3 درجات. وقال مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "يشير كلاهما الى أن قشرة المريخ تشبه مزيجا من قشرة الأرض والقمر". وأضاف: "المريخ بسطحه المليء بالتجويفات والفوهات يشبه إلى حد ما القمر حيث تستمر الموجات الزلزالية لمدة دقيقة تقريبا في حين أن الزلازل على الأرض تبدأ وتنتهي في خلال ثوان".

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