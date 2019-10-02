تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من تحديث Android 10 يتوفر الآن لمستخدمي Oppo Reno

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Oppo الإصدار التجريبي العام الأخير من واجهة ColorOS 6 الذي يرتكز على تحديث Android 10 لمستخدمي هاتف Oppo Reno.

كانت شركة Oppo قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن خططها لدفع تحديث Android 10 لمستخدمي هاتف Reno 10x zoom في منتصف شهر أكتوبر، على أن يحصل الإصدار الرئيسي Oppo Reno على تحديث نظام التشغيل في نهاية شهر أكتوبر، واليوم يتوفر بالفعل الإصدار التجريبي من التحديث للمستخدمين في السوق الصيني.

ويتميز هاتف Oppo Reno بشاشة panoramic بحجم 6.4 إنش، تأتي بمستشعر البصمة مدمج في الشاشة، كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، أيضاً تدعم الكاميرة تقنية التصوير الليلي view 2.0.

كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 710، مع بطارية بقدرة 3765 mAh، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع VOOC 3.0، كما يأتي بواجهة ColorOS 6، مع مميزات جديدة في إيماءات الشاشة.

المصدر

اعلان

