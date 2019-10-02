Huawei تؤكد أنها قامت فعلاً ببيع أكثر من مليون وحدة من هواتف Huawei Mate 30 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - تقول شركة Huawei أنها باعت بالفعل مليون وحدة من الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro. تم عرض هذين الهاتفين للبيع في الصين في اليوم 26 سبتمبر، وبالتالي هذا يعني أن هذه الهواتف كانت متوفرة للشراء لمدة تقل عن أسبوع، مما يجعل هذه الأرقام مثيرة للإعجاب.

في الواقع، يُقال أن هذا الرقم قد تم الوصول إليه في غضون ساعات حيث تم الإعلان عن ذلك من قبل السيد Richard Yu خلال إفتتاح متجر Huawei الرئيسي في مدينة شنتشن قبل يومين. بما في ذلك الطلبات عبر الإنترنت، كانت شركة Huawei تحقق عائدات بقيمة 500 مليون يوان صيني في الدقيقة، مما يشير إلى إلى أنه يتم بيع 100 آلف وحدة تقريبًا في الدقيقة.

لا توجد طريقة للتحقق من أقوال الشركة، ولكنها تلقت دعمًا قويًا من بلدها الأم كرد فعل على الحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الشركة، والذي يحول دون قيام الهواتف الرائدة الجديدة للشركة بتشغيل تطبيقات وخدمات جوجل. أيضًا، هناك صور مثل الصورة أدناه القادمة من الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo والتي تُظهر أشخاصًا يصطفون أمام المتجر الجديد للشركة في شنتشن لشراء الهواتف.

Advertisements

يبدو أن نسخة Forest Green هي النسخة الأكثر طلبًا من الهاتف Huawei Mate 30 Pro لأن هذه النسخة نفدت بسرعة كبيرة جدًا.

على الرغم من أنه تم عقد حدث الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series الجديدة في مدينة ميونخ الألمانية، إلا أن شركة Huawei لم تصدر بعد هواتفها الرائدة الجديدة في أوروبا أو في أي مكان خارج الصين. من المفترض أن يحدث هذا في وقت ما من هذا الشهر، ولكن ليس لدينا تاريخ محدد بعد.