لعبة Call of Duty: Mobile متوفرة الآن على منصة الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - في السنوات القليلة الماضية، قطعت ألعاب إطلاق النار شوطًا طويلاً، وإزدادت شعبية ألعاب الرويال باتل مثل Fotrnite و PUBG. حتى أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية قامت بإنشاء نوع جديد بالكامل من الهواتف الذكية والتي تُركز على ألعاب الهواتف الذكية مثل Asus ROG Phone II و Razer Phone 2 و BlackShark 2 Pro.

لعبة إطلاق النار الشهيرة Call of Duty أطلقت للتو أول لعبة لها للهواتف الذكية لمستخدمي الأندرويد على الصعيد العالمي. شاركت كل من Tencent Games و Activision في تطوير لعبة Call of Duty: Mobile.

توفر اللعبة خرائط كلاسيكية وأنماط متعددة اللاعبين بما في ذلك Free-For-All و Team Deathmatch و Frontline و Hardpoint و Domination و Battle Royale. سيتعرف العديد من لاعبي ألعاب Call Of Duty على العديد من الخرائط واللاعبين والأسلحة مما يجعلها وسيلة مؤكدة لجذب لاعبين جدد إلى ألعاب إطلاق النار المحمولة أو حتى أولئك الذين يلعبون بالفعل PUBG Mobile.

يمكنك تحميل اللعبة الآن من متجر Google Play Store على منصة الأندرويد. ضع في إعتبارك أن اللعبة تتطلب معالج متقدم للحصول على تجربة لعب سلسة. اللعبة تتطلب أيضًا 2GB من الذاكرة العشوائية على الأقل، ويمكنك أن تتوقع إستخدام حوالي 1.6GB من الذاكرة التخزينية لتشغيل اللعبة. بينما تتوفر بعض المشتريات داخل اللعبة، فبإمكانك لعب معظم اللعبة مجانًا.