شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظف سابق بـ"ياهو" اخترق 6 آلاف حساب بحثًا عن صور ومقاطع فيديو جنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مهندس سابق من شركة Yahoo باختراق حوالى 6000 حساب بحثًا عن صور ومقاطع فيديو جنسية، ووفقًا لوثائق المحكمة، استخدم رييس دانييل رويز، 34 عامًا، وظيفته وحقه فى الوصول إلى شبكة Yahoo الداخلية لاختراق كلمات مرور المستخدمين، ثم قام بتنزيل صور ومقاطع فيديو إباحية على محرك أقراص ثابت شخصى، وقام بتخزينها فى المنزل.

وفقا لموقع ZDNet ، اعترف رويز باستهداف حسابات تخص النساء الأصغر سناً، بما فى ذلك أصدقاؤه وزملاؤه بمجرد وصوله إلى حسابات Yahoo الخاصة به، استخدم إعادة تعيين كلمة المرور على مواقع الجهات الخارجية لاقتحام Apple iCloud و Facebook و Gmail و DropBox وحسابات أخرى.

وعمل رويز لصالح Yahoo لأكثر من عشر سنوات، وخلال ذلك الوقت، شغل عدة أدوار، بما فى ذلك مهندس الموثوقية، وسيصدر الحكم على رويز فى الثالث من فبراير وقد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات فى السجن.