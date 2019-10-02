عاجل .. تويتر تعاني من انقطاع جزئي في الخدمة

تعاني منصة التدوين المصغرة تويتر من انقطاع جزئي في الخدمة أدى إلى ورود بلاغات من مستخدمي الشبكة الاجتماعية في آسيا وأوروبا عن مجموعة من المشكلات التي تحدث أثناء عرض ومشاهدة أنواع معينة من المحتوى.

ومن بين المشكلات التي يتم الإبلاغ عنها عدم القدرة على نشر أنواع معينة من المحتوى على الموقع، مثل استطلاعات الرأي؛ والوسائط.

وبالرغم من أن بعض المستخدمين ما زالوا قادرين على نشر تغريدات نصية، إلا أنهم يقولون: إنهم يواجهون مشكلات، بينما لا يرى مستخدمون آخرون أحدث الردود على تغريداتهم.

وهناك بعض المستخدمين القادرين على مشاهدة أحدث الردود من خلال إصدار أقدم من تطبيق تويتر على نظام آي أو إس، لكنهم ليسوا قادرين على رؤية الردود من خلال نسخة الويب على أجهزة حواسيب سطح المكتب.

كما أبلغ بعض مستخدمي تويتر عن مشكلات تتعلق بنشر التغريدات ضمن نظام التشغيل أندرويد، ويبدو أن المواضيع الرائجة متوقفة.

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وأكدت متحدثة باسم تويتر مواجهة الخدمة لمشكلات، وأشارت إلى تغريدة نشرها حساب الدعم الرسمي من تويتر، حيث تقول الشركة: إنها تعاني من انقطاع في كل من تويتر وتطبيقها البديل TweekDeck.

وتؤثر المشكلة أيضًا على القدرة على عرض الرسائل الخاصة، وقالت تويتر: نحن نعمل حاليًا على إصلاح المشاكل، ويجب أن تعود الأمور إلى طبيعتها قريبًا، لكن دون تقديم تفاصيل حول سبب المشكلات.

وأوضح موقع تتبع الانقطاعات Downdetector أن هناك عددًا كبيرًا من المستخدمين يتعرضون لهذه المشكلات، وأظهر الموقع أن المشاكل تحدث في جميع أنحاء العالم.

وأبلغ بعض المستخدمين أن مسح ذاكرة التخزين المؤقت – إما عن طريق القيام بذلك من خلال إعدادات المتصفح، أو باستخدام نافذة التصفح المخفي – يمكن أن يحل بعض المشكلات، ويسمح للأشخاص بتسجيل الدخول.

وتسلط صفحة حالة تويتر الضوء على المسألة، حيث تشير حاليًا إلى أن بعض المسستخدمين قد يواجهون مشكلات في استخدام تويتر، وأن الخدمة تعاني من انقطاع جزئي قد يتسبب في مشاكل أثناء إرسال التغريدات أو الحصول على الإشعارات أو مشاهدة الرسائل الخاصة.