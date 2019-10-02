جوجل بلاي يتضمن 172 تطبيق ضار مع 335 مليون عملية تثبيت

اكتشف الباحثون الأمنيون في شهر سبتمبر وحده ما مجموعه 172 تطبيقًا ضارًا على متجر جوجل بلاي، وقد حققت هذه التطبيقات أكثر من 335 مليون عملية تثبيت من قبل المستخدمين في الوقت الذي اكتشفها فيه خبراء الأمن.

وبالرغم من تكثيف جهود جوجل لحظر التطبيقات الضارة المستضافة على متجر جوجل بلاي، فإنه من الواضح أنها بحاجة ماسة للحد من انتشار البرمجيات الخبيثة لنظام أندرويد.

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Android Security Monthly Recap #9



Review of harmful apps found on Google Play in September 2019



Summary: 172 apps with over 335,952,400 installshttps://t.co/6plz04x2Ce pic.twitter.com/PfJf4ueBF5 — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) October 1, 2019

الباحث الأمني، لوكاس ستيفانكو Lukas Stefanko، من شركة إيسيت ESET أن غالبية تلك التطبيقات الخبيثة كانت تتضمن برامج إعلانية تعرض أو تنزل مواد إعلانية غير مرغوب فيها بشكل تلقائي عندما يكون المستخدم متصلاً بالإنترنت.

وقال الباحث: إن هناك 48 تطبيقًا مزوّدًا ببرامج إعلانية تمثل ما يصل إلى 300 مليون عملية تثبيت على متجر جوجل بلاي.

وتعد الإعلانات أو البرامج الإعلانية غير المرغوب فيها فئة شائعة لأنها لا تتطلب بعد التثبيت أي مدخلات أخرى، مثل أحصنة طروادة المصرفية، ويمكنها توليد إيرادات للمطورين منذ البداية.

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كما أنه ليس من الصعب إنشاء برامج إعلانية بقدر صعوبة إنشاء برامج طلب الفدية لنظام أندرويد أو أحصنة طروادة المصرفية.

وهناك أنواع أخرى من البرامج الضارة التي عثر عليها في جوجل بلاي تتضمن اشتراكات بالبريد العشوائي؛ والإعلانات المخفية؛ وبرامج الاشتراك في الرسائل القصيرة المأجورة.

ومن المثير للاهتمام أنه بالرغم من وجود 57 تطبيق مع إعلانات مخفية، إلا أنها شكلت أقل من 5 في المئة من جميع عمليات التثبيت.

ويراقب الباحث الأمني لوكاس ستيفانكو النشاط الضار في متجر جوجل شهريًا، وأوضح أن معظم البرامج الضارة قد أزالتها جوجل، وأن أغلبها لم يعد متاحًا على المتجر.

ويبدو أن مشاكل جوجل مستمرة مع تطبيقات أندرويد الضارة وأنها تخسر معركتها ضد هذه التطبيقات، إذ استضاف متجرها في شهر يوليو ما مجموعه 205 تطبيقات ضارة جرى تثبيتها أكثر من 32 مليون مرة.

وأشارت جوجل سابقًا إلى أن جهودها جيدة بالنظر إلى ضخامة النظام الإيكولوجي لأجهزة وتطبيقات أندرويد، حيث هناك أكثر من ملياري جهاز نشط يعمل بنظام أندرويد وأن تطبيق Play Protect يفحص يوميًا ما يصل إلى 50 مليار تطبيق.