جوجل بلاي يتضمن 172 تطبيق ضار مع 335 مليون عملية تثبيت

اكتشف الباحثون الأمنيون في شهر سبتمبر وحده ما مجموعه 172 تطبيقًا ضارًا على متجر جوجل بلاي، وقد حققت هذه التطبيقات أكثر من 335 مليون عملية تثبيت من قبل المستخدمين في الوقت الذي اكتشفها فيه خبراء الأمن.

وبالرغم من تكثيف جهود جوجل لحظر التطبيقات الضارة المستضافة على متجر جوجل بلاي، فإنه من الواضح أنها بحاجة ماسة للحد من انتشار البرمجيات الخبيثة لنظام أندرويد.

و

Android Security Monthly Recap #9



Review of harmful apps found on Google Play in September 2019



Summary: 172 apps with over 335,952,400 installshttps://t.co/6plz04x2Ce pic.twitter.com/PfJf4ueBF5