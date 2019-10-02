شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسمياً.. كول أوف ديوتى متاحة للجميع على جوجل بلاى ستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت رسمياً إلى متجر جوجل للتطبيقات نسخة الهاتف من لعبة كول أوف ديوتى Call Of Duty الشهيرة، وذلك بعد طول انتظار من قبل عشاقها.

وبعد أن كانت اللعبة متاحة فقط فى أستراليا على سبيل التجربة، أصبحت كول أوف ديوتى متاحة بدءاً من اليوم الثلاثاء فى جميع دول العالم.

ويمكن تحميل اللعبة مجاناً، من خلال متجر التطبيقات الخاص بهواتف أندرويد، حيث إنها لعبة مجانية ولكن مع إضافات للشراء وقسم خاص بالمشتركين.

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وتعد كول أوف ديوتى واحدة من أشهر ألعاب إطلاق النار على منصات ألعاب بلايستيشن وإكس بوكس، وهى تسعى حالياً لنقل نجاحها المدوى إلى عالم الهواتف الذكية، التى بات سوقاً رائجاً للألعاب المماثلة.

وستتنافس كول أوف ديوتى مع ألعاب عدة مماثلة سبقتها إلى سوق الهواتف الذكية، أبرزها بابجى وفورتنايت وأبيكس ليجيندز وفرى فاير، وغيرها من الألعاب.