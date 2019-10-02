شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة خدمات "تويتر" بعد عطل أثر على آلاف المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت خدمة شركة "تويتر" للعمل، بعد أن أصابها عطل على مستوى العالم، لحق بموقع منصة التدوين وإدارته "تويت ديك" مما أثر على آلاف المستخدمين.

وتمكن العديد من المستخدمين الآن من الدخول على "تويتر" و"تويت ديك"، ولم تصدر الشركة بيانا رسميا لتحديث أنباء العطل.

وفى وقت سابق، قالت شركة "تويتر" إن موقع التواصل الاجتماعى ومنصة "تويت ديك" التابعة له تعرضا لعطل وإن الخدمة انقطعت عن آلاف من المستخدمين فى أنحاء العالم.

وأضافت الشركة فى تغريدة فى وقت متأخر من ليل الثلاثاء: "قد تواجهون مشكلة فى إرسال تغريدات أو تلقى إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل فى الوقت الحالى على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعاً".

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ولم تقدم الشركة تفاصيل أخرى، وتلقى "آوتيدج دوت ريبورت"، وهو الموقع الإلكترونى الذى يرصد بلاغات الأعطال، أكثر من 4 آلاف بلاغ عن العطل من بلدان فى أنحاء العالم منها اليابان وكندا والهند.

وكان ممثل لـ"تويتر" أبلغ "رويترز" فى وقت سابق بأن الشركة تفحص مشكلات متعلقة بمنصة "تويت ديك" التى يستخدمها الصحفيون ومنتجو المحتوى الآخرون لرصد التغريدات من عدة حسابات على "تويتر".