شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكونجرس الأمريكى يحقق مع فيس بوك وجوجل بشأن انتهاك قواعد المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم لجنة الأعمال التجارية التابعة لمجلس النواب الأمريكى استجواب أمازون وفيس بوك وجوجل حول الضرر المحتمل الذى يسببونه للشركات الصغيرة، إذ يخطط رئيس اللجنة نيديا فيلاسكيز عقد جلسة استماع فى أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر لاستكشاف حالة الشركات الأصغر فى مواجهة "هيمنة" شركات التكنولوجيا الكبرى، بدءًا من التجارة الإلكترونية إلى حركة المرور على الإنترنت.

ووفقا لبلومبرج، يريد فيلاسكيز معرفة ما إذا كانت الشركات الصغيرة تتعرض للحيل عندما تتنافس مباشرة مع عمالقة الإنترنت أو عندما تحاول الترويج لنفسها على مواقع تلك الشركات العملاقة.

هناك أيضًا خطط لعقد جلسة استماع أخرى تركز على شهادات الشركات الصغيرة التى تقول إنها تأثرت بسياسات شركات الإنترنت.

ومن المرجح أن تتناول كلتا الجلستين بعض القضايا المألوفة، إذ تم اتهام أمازون سابقا بمعاملة البائعين الخارجيين معاملة سيئة، بما فى ذلك التوقف المفاجئ للمبيعات، والتقليل من شأن منتجاتهم فى نتائج البحث أو فى بعض الأحيان دخول أسواقهم، كما اتهمت جوجل بتقويض المتاجر الصغيرة من خلال إعلانات التسوق الخاصة بها، فى حين أن تعديلات موقع فيس بوك على خوارزمية "آخر الأخبار" الخاصة بها أعطت الأولوية للأصدقاء على الشركات مؤخرًا ومن المحتمل أن تلحق الضرر بالشركات نتيجة لذلك.