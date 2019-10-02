تكنولوجيا: لعبة Call of Duty تتوفر الآن للمستخدمين على منصة الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوفر الآن رسمياً لعبة Call of Duty المخصصة للأجهزة المحمولة على منصة الأندوريد، حيث تنطلق لعبة الأكشن القتالية على متجر جوجل بلاي للتحميل المجاني للمستخدمين.

مع إنتشار الهواتف المخصصة للألعاب في الفترة الأخيرة بدأ مطوري الألعاب في تطوير إصدارات مخصصة من الألعاب الأكثر شعبية تستهدف مستخدمي الأجهزة المحمولة، ولعبة Call of Duty هي أحدث الألعاب التي تنطلق على متجر جوجل بلاي رسمياً.

طورت لعبة Call of Duty المخصصة للأجهزة المحمولة بالتحالف بين Tencent Games وActivision، حيث يجلب هذا الإصدار خرائط اللعبة الكلاسيكية، مع مجموعة من الأنماط القتالية المختلفة، من بينها Free-For-All، و Team Deathmatch، و Frontline، و Hardpoint، وDomination، وأيضاً Battle Royale.

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ومن المتوقع أن يتعرف لاعبي Call Of Duty على الخرائط الكلاسيكية المميزة لهذا الإصدار، كما سيتوفر للاعبين أيضاً الشخصيات والأسلحة الأكثر شعبية في اللعبة، لتجذب قطاع أكبر من مستخدمي ألعاب PUBG.

ويمكن لمستخدمي أجهزة الأندوريد الآن تحميل لعبة Call of Duty Mobile عبر متجر جوجل بلاي، على أن يتطلب تشغيل اللعبة بتجربة سلسلة وإستجابة سريعة ذاكرة عشوائية لا تقل عن 2 جيجا بايت رام، كما تشغل اللعبة سعة 1.6 جيجابايت من السعة التخزينية للجهاز، أيضاً تأتي اللعبة بشكل مجاني على أن تتوفر عمليات الشراء داخل اللعبة.

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