Realme X2 Pro قادم قريبًا مع المعالج +SD855، وكاميرا أساسية بدقة 64MP

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Realme بالكشف عن الهاتف Realme X2 المزود بالمعالج Snapdragon 730G في الأسبوع الماضي، وقبل بضعة أيام، أكد المسؤولون التنفيذيون في شركة Realme أن الشركة ستكشف قريبًا عن نسخة Pro من هذا الهاتف والتي ستضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz والمعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم.

حسنًا، كشفت شركة Realme عن عدد قليل من مواصفات الهاتف Realme X2 Pro، مع التأكيد أيضًا على أنه سيصدر في إسبانيًا في ” المستقبل القريب “.

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الهاتف Realme X2 Pro سيأتي كما هو الحال مع كل من Realme XT و Realme X2 مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل. ومع ذلك، فهناك بعض التغييرات هذه المرة. في البداية، أصبحت الكاميرا الواسعة الزاوية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل مُزودة الآن بزاوية مشاهدة تبلغ 115 درجة علمًا أن زاوية المشاهدة هذه تبلغ 119 درجة في الهاتفين Realme XT و Realme X2.

إلى جانب ذلك، تشتمل الكاميرا الرباعية الآن على كاميرا مُقربة توفر تقريب هجين يبلغ ×20، كما يتم التخلص من كاميرا الماكرو. ومع ذلك، ستظل قادرًا على إلتقاط صور الماكرو بإستخدام كاميرا 8 ميغابكسل الواسعة الزاوية. وبصرف النظر عن كاميرا الماكرو، فالهاتف Realme X2 Pro سيُوفر أيضًا إمكانية طمس الخلفية أثناء تصوير الفيديوهات.

بقية المواصفات التقنية للهاتف Realme X2 Pro لا تزال غير معروفة، ولكن وعدتنا شركة Realme بالكشف عن ميزة جديدة للهاتف كل يوم إلى غاية اليوم 4 أكتوبر على موقعها الرسمي على الويب.