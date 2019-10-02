شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا": البشر ليسوا مستعدين لقبول وجود حياة على كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جيم جرين، كبير العلماء بناسا إنه إذا عثرت مركبة المريخ 2020 على دليل على وجود حياة على الكوكب الأحمر، فقد لا يكون الناس مستعدين ذهنياً للتعامل مع الفكرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة " ديلى ميل" البريطانية، فانه في شهر يوليو المقبل، ستبدأ رحلة "مركبة 2020 " إلى المريخ لمدة ستة أشهر، وتجرى مهمتها في التحقيق في التركيب الكيميائي لسطح الكوكب.

ويأمل الباحثون أن تساعد النتائج في الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت هناك حياة على سطح المريخ، فيقول جيم جرين إنه سيكون أمر بمثابة ثورة علمية، لكنه تساءل عما إذا كان البشر سيكونوا قادرين على التعامل مع الأخبار.

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وأضاف: "سيبدأ خط تفكير جديد بالكامل، فلا أعتقد أننا على استعداد للنتائج".

ولم يكن جرين أول شخص يتنبأ بأن البشرية ليست مستعدة للحياة على المريخ، ففي عام 1953، تم فتح هذا الملف بعد أن أدى التحقيق في العديد من حالات الأجسام الغريبة إلى القلق من أن يؤدي تركيز الجمهور على الحياة الفضائية إلى "سلوك جماعي هستيري".

واتخذت جامعة ولاية أريزونا الاستعداد للحظة التي يواجه فيها الإنسان الحياة الفضائية لأول مرة، كجزء من مهمته الأكبر المتمثلة في الدعوة إلى جعل الفضاء صالحًا للإنسان.