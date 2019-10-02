شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار صندوق قمامة ذكى مبرمج للسير بمفرده والتخلص من النفايات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبتكر العلماء كل يوم تقنية جديدة تساعد فى تسهيل أمور الحياة، ولعل من بينها ابتكار صندوق قمامة ذكى يمكن برمجته مسبقًا بجدول زمنى محدد وينقل نفسه لجانب الرصيف حيث يتخلص من النفايات فى المواعيد المحددة لتفريغها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة " ديلى ميل" البريطانية على موقعها الالكترونى، يصاحب الصندوق تطبيق يساعده على الوصول إلى محطة التفريغ على الطريق، والعودة بشكل مستقل بمجرد تفريغه من القمامة.

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صندوق قمامة ذكي

ويمكن للمستخدمين تحديد اليوم والوقت المحدد الذى يحتاجون إليه ليتم تفريغ سلة المهملات والتى تصل بشكل مستقل لمحطتها، وذلك بعد استشعار الحركة الرأسية.



صندوق القمامة

وقال أندرو موراى ، الرئيس التنفيذى لشركة Rezzi المطورة لهذا الصندوق الذكى: "نريد مساعدة الناس على التخلص من الأعمال غير الضرورية فى حياتهم اليومية".

وتم تحديد الشركة لموعد الإطلاق إلى السوق فى وقت ما فى أواخر العام المقبل مع عدد من الأجهزة الذكية الأخرى التى تساعد فى التنظيف.