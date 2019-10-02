شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء يخرجون من المحطة الدولية 10 مرات هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر فى وكالة "ناسا" أن الرواد الموجودين على متن المحطة الفضائية الدولية سيخرجون فى 10 مهمات إلى الفضاء المفتوح قبل نهاية العام الجارى، حسب روسيا اليوم.

وقال، بيان صادر عن الوكالة، "إن رواد المحطة الفضائية الدولية من المفترض أن يقوموا فى الأشهر الثلاثة القادمة بـ10 مهمات إصلاح لمعدات المحطة فى الفضاء المفتوح، ليسجلوا رقما قياسيا فى الخروج إلى الفضاء المفتوح، لم تشهده المحطة منذ اكتمال إنشائها عام 2011".

وتبعا للبيان فإن المهمات الـ 5 الأولى للرواد فى الفضاء الخارجى ستخصص لاستبدال عدد من البطاريات الموجودة على السطح الخارجى من محطة الفضاء الدولية، وأول مهمة من تلك المهمات قد تجرى فى السادس من أكتوبر.

أما المهمات الخمس الباقية، والتى من المفترض أن تبدأ فى نوفمبر المقبل فستخصص لإصلاح وتحديث مطياف ألفا المغناطيسى الموجود على السطح الخارجى من المحطة.

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وتجدر الإشارة إلى أن روادا تابعين لوكالة "ناسا" كانوا قد خرجوا من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح مرتين هذا العام لاستبدال بطاريات خاصة بالقطاع الأمريكى التابع للمحطة.