تكنولوجيا: ابل تقدم تقنية التصوير Deep Fusion في الإصدار التجريبي من تحديث iOS 13.2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة ابل خلال مؤتمر iPhone 11 تقنية الكاميرة الجديدة Deep Fusion التي تتوافق مع الإصدارات الجديدة فقط الآن، إلا أن ابل في طريقها لجلب التقنية لمزيد من المستخدمين مع تحديث iOS 13.2.

تأتي تقنية Deep Fusion في الكاميرة لدعم دمج 4 من الإطارات قبل الضغط على مصراع الكاميرة، ومن ثم 4 إطارات أخرى عند الضغط على المصراع، مع لقطة واحدة مميزة بتعريض أطول، ومن ثم يعمل معالج الذكاء الإصطناعي ثماني الأنوية على تحديد أفضل الإطارات لإنتاج صور HDR بأعلى جودة.

ولقد قدمت ابل تقينة الكاميرة Deep Fusion للإصدارات الجديدة التي تشمل كلاً من هواتف iPhone 11 و iPhone 11 Pro وأيضاً iPhone 11 Pro Max، والتي دعمت الإصدارات الجديدة بتصوير مميز بأعلى جودة ووضوح مع تفاصيل أكثر دقة وأقرب للطبيعة.

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كما تدعم تقنية التعلم في معالج الذكاء الإصطناعي على إدارك الصور التي يتم إلتقاطها، ومعالجتها وفقاً للمحيط، لون البشرة، أو نغمات الألوان المحيطة، كما يدعم هذه التقنية معالج A13.

ولقد رصدت تقنية Deep Fusion في الإصدار التجريبي من تحديث iOS 13.2 من قبل بعض المطورين، ومن المتوقع أن تظهر الميزة للمستخدمين في الإصدار التجريبي العام قريباً.

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