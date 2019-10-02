جوجل ستُعلن عن سماعات الأذن اللاسلكية Google Pixel Buds 2 إلى جانب Google Pixel 4

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام 2017، قامت شركة جوجل بإطلاق أول سماعات لاسلكية للأذن خاصة بها تحت إسم Google Pixel Buds. تم الإعلان عنها في وقت قريب من الوقت الذي تزايدت فيه شعبية سماعات AirPods من آبل وبدا أن جميع الشركات الكبرى أطلقت سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها. كان لدى Google Pixel Buds أيضًا إرتباط مباشر مع المساعد الرقمي Google Assistant، وتمكن من ترجمة المحادثات في الوقت الفعلي.

لم تكن ميزة الترجمة هي كل ما تم تهيئته. سماعات Google Pixel Buds الحالية كانت تضم سلكًا يربط كلا السماعتين، وبالتالي فهي ليست مستقلة كليًا. لم تكن حقيبة الشحن عملية أيضًا في حين لم يكن عمر البطارية وجودة الصوت مذهلة للغاية.

Advertisements

هناك مجال كبير أمام شركة جوجل لتحسين سماعات Google Pixel Buds. وعلى ذكر ذلك، قد نرى سماعات Google Pixel Buds 2 هذا الشهر، على الأقل وفقا لما ذكره مصدر لم يتم الكشف عن إسمه لموقع 9to5Google. ويقول هذا المصدر أن شركة جوجل ستقوم بإطلاق سماعات Google Pixel Buds 2 قريبًا.

تُعلن شركة جوجل عن غالبية الأجهزة الإستهلاكية الخاصة بها في أحداث MadeByGoogle السنوية، وعادة في شهر أكتوبر. في اليوم 15 أكتوبر، ستُعلن شركة جوجل عن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL مع ميزة Motion Sense. ومن المتوقع أيضًا أن تُعلن عن خليفة Google Home Mini وطراز جديد من جهاز Nest WiFi و PixelBook Go.