عطل يضرب موقع تويتر

وذكر المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "عطلاً في تويتر يتسبب باختفاء الترند ومنع ارسال الرسائل ونشر التغريدات التي تتضمن صور وفيديوهات".

من جانبها، قالت شركة "تويتر" إن موقع التواصل الاجتماعي ومنصة تويت ديك التابعة له تعرضا لعطل وإن الخدمة انقطعت عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم.

وأضافت الشركة "قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعا"، بحسب "سكاي نيوز عربية".