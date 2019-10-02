أفاد مركز الإعلام الرقمي، الأربعاء، بأن عطلاً ضرب موقع تويتر تسبب باختفاء "الترند" ومنع إرسال الرسائل ونشر التغريدات التي تتضمن صوراً وفيديوهات.
وذكر المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "عطلاً في تويتر يتسبب باختفاء الترند ومنع ارسال الرسائل ونشر التغريدات التي تتضمن صور وفيديوهات".
وأضاف المركز، أن "تويتر تعالج المشكلة حالياً".
من جانبها، قالت شركة "تويتر" إن موقع التواصل الاجتماعي ومنصة تويت ديك التابعة له تعرضا لعطل وإن الخدمة انقطعت عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم.
وأضافت الشركة "قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعا"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
كانت هذه تفاصيل خبر عطل يضرب موقع تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.