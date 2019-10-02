Google Pixel 4 قادم مع ميزة ذكاء اصطناعي جوهرية

تستعد شركة جوجل بتاريخ 15 أكتوبر للكشف عن تشكيلة هواتفها الرائدة لهذا العام Google Pixel 4، والتي من المفترض أن تأتي مع ميزة ذكاء اصطناعي مبتكرة شوقت إليها جوجل لأول مرة في وقت سابق من هذا العام خلال عرض توضيحي لنظام التشغيل أندرويد 10.

ووفقًا لتقرير جديد، فإن هواتف Google Pixel 4 ستشهد ظهور ميزة Live Caption، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتغيير طريقة مشاهدة المستخدمين كليًا لمقاطع الفيديو على هواتفهم.

وتتمحور فكرة ميزة Live Caption حول تدوين ونقل الكلام تلقائيًا من الملفات الصوتية أو الفيديوهات التي يتم تشغيلها على الهاتف.

وتضيف الميزة – عند تمكينها – ترجمات في الوقت الفعلي للوسائط التي يتم تشغيلها على التطبيقات، بما في ذلك فيسبوك؛ وإنستاجرام؛ ويوتيوب.

وكانت الميزة دقيقة للغاية عندما عرضتها جوجل لأول مرة خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين في شهر مايو Google I/O 2019، وذلك بالرغم من أنه لم يتم اختبارها بعد في العالم الحقيقي.

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ووصف التقرير الميزة الجديدة بأنها دقيقة بدرجة كافية لفهم ما يقال دون الحاجة إلى رفع مستوى الصوت.

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وتهدف Live Caption إلى تحسين إمكانية وصول المستخدمين الصم وضعاف السمع، كما أنها مفيدة أيضًا لأي شخص يرغب في مشاهدة مقطع فيديو دون تشغيل الصوت.

وقالت جوجل في وقت سابق: تعد التسميات التوضيحية أكثر من راحة بالنسبة لما يصل إلى 466 مليون شخص من الصم وضعاف السمع في جميع أنحاء العالم، فهي تجعل المحتوى متاحًا بشكل أكبر، وقد عملنا مع مجتمع الصم لتطوير ميزة من شأنها تحسين الوصول إلى الوسائط الرقمية.

فيما قال سوندار بيتشاي Sundar Pichai، الرئيس التنفيذي للشركة في حديثه أثناء المؤتمر: يمكنك تخيل كل حالات الاستخدام الأوسع، بما في ذلك مشاهدة أي فيديو إذا كنت في اجتماع أو في مترو الأنفاق دون إزعاج الناس من حولك.

ويبدو أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الوحيدة التي تدعمها ميزة Live Caption في الوقت الحالي، وأوضحت جوجل سابقًا أن Live Caption لن تعمل إلا على أجهزة رائدة محددة بسبب قيود الذاكرة والمساحة.

وتعمل الميزة بدون اتصال بالإنترنت، ومع معظم التطبيقات المشغلة للصوت على الهاتف، بما في ذلك مقاطع الفيديو؛ والبودكاست، لكنها لا تعمل مع المكالمات الهاتفية أو المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو بسبب وجود قيود في واجهة برمجة التطبيقات التي تستخدمها هذه الميزة.

ومن المتوقع أن تأتي أحدث هواتف ذكية من جوجل Google Pixel 4 مع كاميرات محسنة بشكل كبير، بالإضافة إلى أدوات التحكم عبر الإيماءات، مما يتيح للمستخدمين التنقل عبر التلويح بأيديهم على هواتفهم.