شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق قمرا صناعيا لدراسة الحقل المغناطيسى للأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وكالة "نوفوستى" الروسية أن خبراء روسيين يعملون على تطوير قمر صناعى خاص لدراسة الحقل المغناطيسى للأرض، حسب روسيا اليوم.

وأشارت شركة "لافوشكين" الروسية للصناعات الفضائية إلى أن خبراءها سينتهون من تطوير قمر "ريزونانس" الجديد خلال العامين القادمين، ليتحققوا من جاهزيته وقدراته على تحمل الظروف الفضائية، ويطلقوه فى مهمته عام 2026.

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وأوضحت أن القمر الصناعى المذكور متطور ومخصص لدراسة الحقل المغناطيسى للأرض، كما سيساهم فى قياس موجات البلازما المتعددة النطاقات فى محيط كوكبنا، وسيحصل على تقنيات خاصة ستستعمل فيما بعد فى مرصد ARKA الشمسى.

ومن المفترض أن يعمل "ريزونانس" 3 سنوات فى الفضاء، فى مدارات بيضاوية تبعد ما بين 6 آلاف و160 ألف كلم عن الأرض.

وتبعا للخبراء فى مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية فإن الخبراء فى شركة " لافوشكين" يسعون لتطوير عدد من هذه الأقمار، سيطلقون 4 منها كدفعة أولية فى إطار برنامج فضائى هدفه دراسة محيط الأرض، والحدد من التهديدات التى تؤثر على عمل الأقمار الصناعية والمركبات فى الفضاء.