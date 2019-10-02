شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار "إنسايت" يلتقط أصواتا منخفضة لزلازل على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط المسبار "إنسايت" التابع لناسا على كوكب المريخ أصواتا منخفضة لزلازل وأصوات غريبة، واكتشف مقياس الزلازل في "إنسايت" أكثر من 100 صوت، ولكن 21 فقط منها يعتبر زلزالا مريخيا قويا.

وحسب وكالة أنباء البحرين، يعتبر مقياس الزلازل الفرنسي في "إنسايت" حساس للغاية لدرجة أنه يمكن أن يسمع رياح المريخ، بالإضافة إلى حركات ذراع الروبوت في المركبة الفضائية وغيرها من الأصوات.

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ووصل "إنسايت" إلى المريخ في نوفمبر العام الماضي، وسجل أول حركة زلزالية في أبريل.