شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة العناوين الفرعية فى نتائج البحث على الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى شهر سبتمبر الماضى احتفل بحث Google بالذكرى العشرين لتأسيسه، ووضعت الشركة خططًا لمستقبل المحرك، إلى جانب جلب Discover to the web وإتاحة Lens فى الصور، وناقش جوجل إمكانية تنظيم نتائج البحث، والآن تشق هذه الميزة طريقها إلى سطح المكتب عبر شريط جانبي.

ونقلاً عن موقع 9to5Google الأمريكى ستطلق جوجل هذه الميزة لتسهيل عملية البحث، فبدلاً من تقديم معلومات كثيرة ضمن مجموعة من الفئات المحددة مسبقاً، فأصبح الآن يتم عرض الموضوعات الفرعية الأكثر ارتباطاً بما تبحث عنه وتسهيل استكشاف المعلومات من الويب، وكل ذلك من خلال بحث واحد فقط.

فمثلاً على الهواتف يتم تقديم هذه الموضوعات الفرعية تحت خانة Knowledge Graph، لإتاحة الفرصة للمستخدمين البحث دون الحاجة إلى إدخال استعلام آخر يدويا.

وقالت جوجل: "كان هذا على أجهزة Android وiOS على مدار الأشهر القليلة الماضية، ولكن يبدو الآن أنه يأتى إلى شبكة الويب، حيث سيتم عرض قائمة لا تضم أقل من 10 مواضيع فرعية".