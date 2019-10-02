شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك التقاط "سكرين شوت" من ساعة أبل الذكية... اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مكنت أبل مستخدمى ساعتها الذكية من التقاط "سكرين شوت"، وأوضحت الشركة أن الأمر يتطلب اصبعين فقط، كما أن تشغيل وإيقاف هذه الميزة يبدأ بتمكين " لقطات الشاشة" قي تطبيق Apple Watch على جهاز ايفون.

ووفقاً لموقع " بيزنس إنسايدر"، إليك خطوات التقاط " سكرين شوت" من ساعة أبل الذكية:

- ابدأ تشغيل تطبيق Apple Watch على هاتف أيفون الخاص بك.

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- تأكد من تشغيل الساعة من خلال الضغط على " ساعتى" في أسفل الشاشة.

- اضغط على "عام" وقم بتشغيل " تمكين لقطات الشاشة" عن طريق تمرير الزر إلى اليمين.

بعد التقاط لقطة شاشة يتم تخزينها فورًا على جهاز ايفون الخاص بك في تطبيق الصور، حيث توجد طريقتان للوصول إلى لقطة الشاشة، إما عن طريق فتح تطبيق الكاميرا والضغط على Camera Roll في الركن الأيسر السفلي، حيث يجب أن تكون لقطة الشاشة هي أحدث صورة في الكاميرا، أو فتح تطبيق الصور والضغط فوق "ألبومات" في الجزء السفلي من الشاشة، ثم الضغط فوق "لقطات".