تكنولوجيا: سناب شات يطلق نسخة من لعبة subway لمنصته للألعاب متعددة اللاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق سناب شات عن إضافة نسخة متعددة اللاعبين من Subway Surfers إلى منصة الألعاب Snap Games التى أطلقها فى أبريل، لتمنحك طريقة سريعة للعب مع الأصدقاء من داخل نافذة الدردشة.
ونقلاً عن موقع "انجادجيت" الأمريكي فأطلق سناب شات على إصداره من اللعبة الشهيرة اسم Subway Surfers Airtime، ومثل إصداراتها الأخرى، تعد اللعبة بمثابة سباق لا نهاية له، حيث سيتعين عليك التصفح، والانزلاق، والقفز، وتجنب العوائق، وكل ما عليك فقط هو الضغط على أيقونة "الصاروخ" لبدء اللعب ولدعوة الأصدقاء.
ويمكن لما يصل إلى 10 لاعبين الانضمام إلى اللعبة وجمع العملات المعدنية على طول الطريق من خلال عمليات الهبوط والسكك الحديدية وغيرها من الحيل، حيث يمكنك إما القفز مباشرة إلى السباق باستخدام خيار "اللعب السريع" أو استخدام خيار "تحدى الأصدقاء" لدعوة أصدقائك للعب.
الجدير بالذكر أن سناب ستبدأ فى طرح Subway Surfers Airtime لجميع مستخدميها حول العالم ابتداء من اليوم.
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