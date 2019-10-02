شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة الوضع المظلم تصل لتطبيق ساوند كلاود على أجهزة أندرويد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء اندرويد 10 ومعه واحدة من أكبر ميزاته وهي " الوضع المظلم"، وعلى غرار ذلك أضاف ساوند كلاود الميزة على أجهزة اندرويد مع آخر تحديث له .

وبحسب موقع 9to5Google، بعد إطلاق النسخة التجريبية منذ بضعة أسابيع، يضيف تحديث تطبيق ساوند كلاود الدعم الرسمي للوضع المظلم.

وسيتم طرح التحديث الجديد عبر متجر جوجل بلاي، وإذا كان لديك تحديث اندرويد 10 الجديد، فستظهر الميزة بشكل افتراضي، ومع ذلك يمكن أيضاً ضبطها يدوياً من إعدادات التطبيق، مما يعني أنها تعمل مع إصدارات اندرويد القديمة أيضاً.

ويأتى وضع "ساوند كلاود" المظلم على نظام اندرويد باللون الرمادى الداكن بالواجهة بالكامل، وهو ما تستخدمه جوجل على غالبية تطبيقاتها بدلاً من الخلفية السوداء الحقيقية كما رأينا في تطبيقات مثل انستجرام.

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