تكنولوجيا: طريقة إيقاف عمليات الشراء داخل التطبيقات على هاتفك الأيفون × 5 خطوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سأم الجميع من عمليات الشراء داخل التطبيقات بمتجر أبل، والتي يقوم بها بعض الأطفال على هواتف أبائهم، ولكن من حسن الحظ تتيح الآن أبل إيقاف عمليات الشراء داخل التطبيقات على هواتف أيفون، وعرض موقع " بيزنس انسايدر" البريطانى الخطوات الخمس البسيطة التي يمكنك اتخاذها لحماية بطاقتك الائتمانية من التعرض لأي عمليات شراء غير مرغوب بها أو غير مقصودة بالتطبيقات، ويمكن التعرف عليها كما يلى: - توجه إلى "الاعدادات" بهاتفك الذكى.

الاعدادات - اضغط على "وقت الشاشة".

وقت الشاشة - قم بفتح " قيود المحتوى والخصوصية" وتفعيلها.

قيود المحتوى - بمجرد التفعيل، ستتمكن من فتح iTunes & App store Purchases Advertisements - اضغط على "عمليات الشراء داخل التطبيق"، وسيكون الخيار الافتراضي هو "السماح"، فيقوم بتبديل الخيار المحدد إلى "عدم السماح". الشراء داخل التطبيق - سيتم تنبيهك بأي محاولة لإجراء عملية شراء داخل التطبيقات .

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