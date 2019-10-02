بعد وفاة طالبة انفجر هاتف أسفل رأسها وهي نائمة ... احذر« 3 عوامل تؤدي لانفجار الهاتف »

الموجز

حذر الدكتور وليد عبد المقصود خبير أمن المعلومات، المواطنين من ارتفاع درجة حرارة الهاتف المحمول لأنه يؤدي لأنفجاره، مشيرا إلى وجود 3 عوامل أساسية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

وتابع " عبدالمقصود "خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» ,والمذاع عبر فضائية «ON»، : أسباب ارتفاع درجة حرارة الهاتف المحمول هي،

1 - ترك الهاتف على الشاحن أثناء فترة النوم

2- وترك الهاتف متوصلا على الإنترنت، لإجراء تحديث بعض البرامج الموجودة به.

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3- رداءة المكونات الداخلية للهاتف لأنها لا تتحمل درجة الحرارة أثناء الشحن".

وأوضح خبير أمن المعلومات أن سبب ارتفاع درجة حرارة الهاتف هو التحميل الزائد على دائرة "الباور" التي توزع الطاقة في الهاتف، وأيضًا "البروسيسور"؛ مما يتسبب في سخونة الشاشة وانتفاخ البطارية.

يُذكر أن طالبة من كازاخستان، تبلغ من العمر 14 عامًا، قد فارقت الحياة بعد حادث مأساوي؛ حيث انفجر الهاتف المحمول الخاص بها وهي نائمة، بعدما كانت الفتاة تستمتع إلى بعض المقاطع الموسيقية وهي تحاول النوم .