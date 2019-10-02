شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يحذرون: ارتفاع نسبة الأوزون يدمر محاصيل الذرة بعدد من دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث أجراه عدد من الباحثين أن ارتفاع مستويات الأوزون، يؤدى إلى تدمير محاصيل الذرة فى مناطق مثل الهند والصين، حيث يتوقع الباحثون حدوث خسائر فى الغلة بنحو 10 فى المئة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يؤدى الأوزون - الذى يتم إصداره نتيجة استخدام الوقود الأحفورى - إلى نمو المحاصيل بشكل فعال قبل الأوان ويجعلها أقل كفاءة فى توفير الطاقة للنمو، على عكس الانبعاثات الأخرى مثل ثانى أكسيد الكربون والميثان.

ووجد الباحثون أن اثنين من أكثر الأنواع التجارية شيوعا من الخضراوات الشعبية تعانى بشكل خاص عند تعرضها لمزيد من الغاز.

وقامت عالمة المحاصيل ليزا أينسورث من وزارة الزراعة الأمريكية وزملاؤها بقياس مدى تأثير مستويات الأوزون فى الغلاف الجوى فى حقل ما على نمو الذرة وإنتاجها باستخدام نظام انبعاث متطور يراقب ظروف الرياح للحفاظ على جرعة مختارة من الغاز المستهدف.

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وقالت الدكتور أينسورث: "يدخل الأوزون إلى النباتات بالطريقة نفسها التى يعمل بها ثانى أكسيد الكربون، إذ ينتشر من الغلاف الجوى إلى الورقة".

وقال أندرو ليكى، مؤلف مشارك فى البحث وعالم بيولوجيا نبات من جامعة إلينوي: "الأوزون يسرع شيخوخة الورقة، وتشير أبحاثنا إلى أن مستويات الأوزون الحالية تقلل من إنتاجية الذرة بنسبة تصل إلى 10 فى المئة، هذا مثل الجفاف أو الفيضان أو أى آفة أو مرض، لكن هذا عنصر غير مدروس نسبيًا لفقدان العائد فى الولايات المتحدة."

قام الباحثون بتجربة 45 من نباتات الذرة الهجينة، والتى تمثل جميع أنواع الذرة الرئيسية، واكتشفوا أن بعض أفراد عائلة الذرة أكثر عرضة لتناقص الغلات عندما تكون مستويات تلوث هواء الأوزون عالية.

جدير بالذكر أن ثانى أكسيد الكربون مغذ للنباتات، أما الأوزون هو جزيء شديد التفاعل يدمر الأنسجة البيولوجية ويضعف احتجاز الكربون الضوئى فى أوراق النبات.