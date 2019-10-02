سوني تخفض أسعار اشتراك PS Now وتضيف ألعابًا شهيرة إليها

أعلنت شركة سوني يوم الثلاثاء عن تخفيض أسعار خدمة بث الألعاب التابعة لها (بلاي ستيشن ناو) PlayStation Now، وأضافت بعض اللعب إلى المنصة.

وقالت سوني في منشور على المدونة الخاصة بمنصة الألعاب (بلاي ستيشن): “إن (بلاي ستيشن ناو) هي خدمة الاشتراك الأولى والوحيدة في ألعاب المنصات التي تستخدم تقنية السحابة لتقديم مجموعة غير مسبوقة من الألعاب من خلال البث والتنزيل”.

وأضافت الشركة أنه بدءًا من اليوم، سوف تُقدَّم خدمة (بلاي ستيشن ناو) بسعر أكثر إقناعًا يمكن مقارنته بخدمات بث الترفيه الأخرى في السوق. وسيرى العملاء الحاليون هذا التسعير الجديد خلال دورة الفوترة التالية. أما الأسعار الجديدة ستكون 9.99 دولارات أمريكية شهريًا، و24.99 دولارًا أمريكيًا كل 3 أشهر، و59.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا من (19.99 دولارًا شهريًا، و44.99 دولارًا فصليًا، و99.99 دولارًا سنويًا).

وأشارت الشركة إلى أنها تمتلك في الوقت الراهن أكبر مكتبة ألعاب على خدمة اشتراك، وذلك مع أكثر من 800 لعبة. وبدءًا من اليوم أيضًا، سوف تُضاف ألعاب جديدة، بما في ذلك أشهر الألعاب على منصة (بلاي ستيشن 4): God of War، و Grand Theft Auto V، و inFAMOUS Second Son، و Uncharted 4: A Thief’s Ends.

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وقالت سوني: إن هذه الألعاب سوف تتوفر اعتبارًا من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 حتى 2 كانون الثاني/ يناير 2020. وسوف تضيف الخدمة كل شهر مجموعة من الألعاب التي سوف تُتاح لمدة معينة.

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