جو برو تعلن عن كاميرتي Hero8 Black و Max الرياضيتين

أعلنت شركة (جو برو) اليوم الثلاثاء عن إصدارات جديدة من كاميرات (هيرو) Hero، وكاميرات الحركة المتينة الثلاثية الأبعاد، في مسعى منها للحفاظ على مكانتها في السوق مع ازدهار قدرات كاميرات الهواتف الذكية، وكاميرات الشركات المنافسة.

وحظيت كاميرا (جو برو هيرو8 بلاك) GoPro Hero8 Black – التي تتوفر بسعر 399 دولارًا أمريكيًا – بالتغيير الأهم، إذ حصلت على تصميم جديد يدمج نظام التركيب الخاص بالشركة داخل الغطاء، وبذلك لن يحتاج المستخدم بعد الآن لإطارات مضافة لربط الكاميرا بعصي الصور الذاتية (سيلفي)، وغيرها من عتاد التركيب.

ويمكن لكاميرا (هيرو8 بلاك) الجديدة التصوير بدقتي 1080p و 4K، كما حصلت على تقنية التثبيت الرقمي الخاصة بجو برو (هايبر سموث 2.0) HyperSmooth 2.0. وأطلقت الشركة الإصدار الثاني من تقنية التصوير السريع (تايم وارب) TimeWarp، وحسنت إمكانية تسجيل الصوت.

يُذكر أن التغييرات التي طرأت على جسم الكاميرا تمنع المستخدمين من إزالة العدسات بعد الآن، ولكن جو برو تخطط لإطلاق نظام تركيب جديد للمرشحات.

وإلى جانب التصميم الجديد، أطلقت جو برو إضافات تسميها الشركة (مودز) Mods لتعزيز قدرات الكاميرا، بما في ذلك (ميديا مود) Media Mod – البالغ سعرها 79.99 دولارًا أمريكيًا – والتي تشمل ميكروفونًا مدمجًا، و(ديسبلاي مود) Display Mod – التي تتوفر بالسعر ذاته – لإضافة شاشة LCD إلى الكاميرا، وأخيرًا (لايت مود) Light Mod – البالغ سعرها 49.99 دولارًا أمريكيًا – التي توفر مصدرًا ضوئيًا من نوع LED بسطوع 200 شمعة.

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أما الكاميرا الأخرى التي أعلنت عنها الشركة فهي كاميرا (جو برو ماكس) GoPro Max البالغ سعرها 499 دولارًا أمريكيًا، والتي تأتي خلفًا لكاميرا (جو برو فيوجن) GoPro Fusion، وهي قادرة على التصوير الثلاثي الأبعاد بزاوية 360 درجة. وهي تدعم إصدارًا خاصًا بهذا النوع من التصوير من تقنية (هايبر سموث) HyperSmooth – المسماة (ماكس هايبر سموث) Max HyperSmooth.

وتواجه جو برو منافسة متزايدة من شركات مثل (دي جي آي) DJI، و(إنستا 360) Insta360، لذا، فإن التحسينات التي أضافتها إلى كاميرات تأتي في إطار الحفاظ على مكانتها في السوق.

يُشار إلى أن الشركة فتحت باب الطلب المسبق على الكاميرتين الجديدتين، على أن يبدأ الشحن اعتبارًا من 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري لكاميرا (هيرو 8 بلاك)، واعتبارًا من 24 تشرين الأول/ أكتوبر لكاميرا (جو برو ماكس).