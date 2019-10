شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق خدمة Apple News plus للأخبار فى المملكة المتحدة وأستراليا رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أبل عن إطلاق خدمة Apple News Plus للاشتراك في الأخبار رسميا في المملكة المتحدة واستراليا، لتكون متاحة مقابل 9.99 جنيه إسترلينى شهريا ببريطانيا، و 14.99 دولارًا باستراليا.

وبحسب موقع TheVerge الأمريكي، تعد هذه الخطوة أول توسع في الخدمة منذ إطلاقها في مارس، حيث كانت متاحة فقط في الولايات المتحدة وكندا.

وتأتى الخدمة بنفس المزايا تمامًا، بينما تسلط أبل الضوء على المنشورات البريطانية الرئيسية مثل The Times و FourFourTwo و Empire و المنشورات الأسترالية البارزة مثل The Australian و The Daily Telegraph و Australian Geographic في أخبارها الصحفية، كما يمكن للمشتركين الأمريكيين والكنديين بالفعل الوصول إلى هؤلاء أيضًا.

ومن المتوقع أن تصل الخدمة إلى بلدان أخرى في المستقبل، كما يجب أن تكون بعض خدمات أبل الأخرى متاحة على نطاق أوسع، مثل Apple Arcade والموجودة بالفعل في أكثر من 150 دولة، وApple TV Plus المتاحة بنحو 100 دولة منذ الإطلاق.

Advertisements