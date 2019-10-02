كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Apple” تصدر تحديثا آخر لنظام التشغيل “iOS 13”

متابعة-سنيار: أصدرت شركة Apple تحديثا آخر لنظام التشغيل iOS 13 يوم الاثنين – وهو الإصدار الثالث في غضون أسبوع، ليصل بذلك إلى الإصدار 13.1.2.

تمامًا مثل التحديث الأخير، يتعلق هذا التحديث في الغالب بإصلاح الأخطاء ولا يقدم أي ميزات جديدة مهمة.

يتضمن التحديث إصلاح خلل في شريط التقدم في iCloud Backup، وهي مشكلة لم يتم تنشيط المصباح فيها أحيانا، مما قد ينتج عنه فقد بيانات معايرة العرض، وهي مشكلة لا يمكن تشغيل الاختصارات فيها من HomePod، وخلل انقطاع Bluetooth.

لتثبيت التحديث على جهاز iPhone الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات – عام – تحديث البرامج – تنزيل وتثبيت.

تم تحديث iPadOS الخاص بـ Apple أيضا إلى 13.1.2 يوم الاثنين، وتم تحديث watchOS إلى الإصدار 6.0.1.

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عادةً ما تقوم شركة Apple ببعض الإصلاحات السريعة للأخطاء بعد إصدار جديد رئيسي، لكن سلسلة التحديثات هذه كانت أسرع من المعتاد.

تم إصدار Apple iOS 13 في 19 سبتمبر، ليتزامن مع وصول iPhone 11 إلى المتاجر، لكن Apple سرعان ما تبعته مع 13.1 في 24 سبتمبر، ثم 13.1.1 في 27 سبتمبر.

تأتي التحديثات بعد العديد من التقارير حول مجموعة متنوعة من الأخطاء في نظام التشغيل iOS 13 – ولكن Apple لا تضيع وقتا في معالجتها.