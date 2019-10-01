شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق بيانات واحدة من أكبر شركات الألعاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير أن شركة الألعاب الاجتماعية الشهيرة Zynga أصبحت أحدث ضحية لخرق بيانات ضخم يؤثر على حوالي 218 مليون حساب

وفقاً لموقع “thenextweb” الأمريكي، في 12 سبتمبر كشفت الشركة أن بعض معلومات حساب اللاعبين تم الوصول إليها بطريقة غير قانونية من قبل المتسللين الخارجين، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل حول نطاق الاختراق وعدد اللاعبين الذين ربما سُرقت معلوماتهم.

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كشفت الشركة أن التفاصيل المسروقة تتضمن أسماء اللاعبين، والبريد الإلكتروني، وكلمات المرور، ورموز إعادة تعيين كلمة المرور، وأرقام الهواتف، كما أثر خرق البيانات على جميع مشغلي ألعاب Android و iOS الذين قاموا بالتثبيت والتسجيل في لعبة Words With Friends في وقبل 2 سبتمبر من هذا العام.

يقال أيضًا إن الهاكر يمتلك بيانات مخترقة مرتبطة بألعاب Zynga الأخرى التي تم تطويرها مثلDraw Something ولعبة OMGPOP التي انتهت صلاحيتها الآن.

جدير بالذكر أن Zynga واحدة من أكثر شركات الألعاب الاجتماعية شهرة، حيث تقدر قيمتها السوقية بـ 5.48 مليار دولار وتمتلك عدد من الألعاب المشهورة على الإنترنت مثل FarmVille و Words With Friends و Zynga Poker و Mafia Wars و Café World، وقالت الشركة إنها اتخذت خطوات تصحيحية لحماية الحسابات المتأثرة من عمليات تسجيل الدخول غير المصرح بها وإبلاغ اللاعبين بالحادث.