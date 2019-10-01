شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر تحديث iOS 13.1.2 لإصلاح بعض المشكلات .. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة أبل اليوم تحديث iOS 13.1.2 لمستخدميها، والذى يهدف إلى إصلاح الخلل الذي أثر على الكاميرا و iCloud Backup، كما يهدف لحل مواطن الخلل في اختصارات Homepod.

نقلاً عن موقع " انجادجيت" الأمريكي، تحاول أبل إصلاح الأخطاء منذ إصدارها التحديث الرئيسي iOS 13، وعلى الرغم من أن iOS 13.1 تضمن بعد التحسينات الملحوظات ولكن من الواضح أنه كان هناك المزيد من التحسينات التي يتعين القيام بها.

Advertisements

قام تحديث iOS 13.1.2 ببعض الإصلاحات مثل حل مشكلة الكاميرا، حيث كانت لا تعمل عند البعض، وحل مشكلة الاختصارات في HomePod، كما يعالج مشكلة انقطاع اتصال البلوتوث على أجهزة معينة.

جدير بالذكر أصدرت أبل أيضًا watchOS 6.0.1 والذي يتضمن تحسينات في الأداء والأمان، ولكن من غير الواضح ما إذا كان يحل مشكلات عمر البطارية التي أبلغ عنها المستخدمون.