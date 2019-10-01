صفقة اليوم.. احترف التسويق والبيع عبر لينكدإن مع خصم 97%

الحزمة الكاملة للتسويق والمبيعات عبر لينكدإن The Complete LinkedIn Marketing & Sales Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 677.

المدة: 42 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات التسويق عبر منصة لينكدإن؛ ابتداءً من كيفية توليد العملاء المحتملين، وزيادة عدد الزيارات إلى موقعك على الويب، وانتهاءً بكيفية زيادة المبيعات.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية في التسويق الإلكتروني، لتعلم تقنيات التسويق عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، وتعلم كيفية تحسين الظهور في محركات البحث SEO، والتعامل مع إعلانات جوجل، مما يساعدك على إنشاء حملات ترويجية قوية ومربحة من شأنها أن تميز عملك.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة إتمام الدراسة بعد كل دورة.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1600 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 34 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر موقع (لينكدإن) LinkedIn أكبر بكثير من مجرد موقع يقدم لك خدمة إنشاء ملف سيرة ذاتية رقمي، وإيجاد فرص عمل جديدة، فهو يعتبر مكانًا رائعًا لبناء علامتك التجارية، وتوسيع شبكة علاقاتك، وجذب عملاء جدد.

في الفترة الأخيرة؛ تطورت منصة لينكدإن لتصبح القناة الأكثر تأثيرًا في تسويق المحتوى، حيث تضم أكثر من 600 مليون عضو، وتصل نسبة المستخدمين النشطين عليها شهريًا لأكثر من 48%، وبصفتها المنصة المهنية الأكثر انتشارًا يستخدمها حوالي 90 مليون من كبار المؤثرين senior-level influencers و 63 مليون من صانعي القرار، وهذا يعني أنه قد حان الوقت لاستغلال كل هذه الفرص لزيادة العملاء المحتملين، وإنشاء شراكات تجارية ذات مغزى، وتوسيع نطاق عملك.

تشير التقارير إلى أن 78% من المسوقين B2B يقولون إن لينكدإن هو منصة التواصل الاجتماعي الأكثر فعالية لتسويق المحتوى، وأن معدل تحويل الزائر إلى عميل مُحتمل يصل إلى 2.74%، بينما في فيسبوك وتويتر لا تتخطى هذه النسبة 0.77%.

يمكنك الاستفادة من الحزمة التدريبية الكاملة The Complete LinkedIn Marketing & Sales Bundle، التي تقدم لك ما يصل إلى 42 ساعة من المحتوى حول التسويق والمبيعات عبر منصة لينكدإن مع خصم يصل إلى 97%.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1600 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 34 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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تتضمن هذه الحزمة 8 دورات تدريبية، 677 درسًا، و42 ساعة من الدروس العملية، لمساعدتك في احتراف التسويق الإلكتروني عامةً، والتسويق عبر منصة لينكدإن خاصةً.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات التسويق عبر منصة لينكدإن؛ ابتداءً من كيفية توليد العملاء المحتملين، وزيادة عدد الزيارات إلى موقعك على الويب، وحتى زيادة المبيعات.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية في التسويق الإلكتروني، لتعلم تقنيات التسويق عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وتعلم كيفية تحسين الظهور في محركات البحث SEO، والتعامل مع إعلانات جوجل، مما يساعدك على إنشاء حملات ترويجية قوية ومربحة من شأنها أن تميز عملك.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Linkedin Marketing

The Complete Digital Marketing Course

LinkedIn Marketing: Build a Brand & Generate Leads

Build the Best Resume & LinkedIn Profile by an Award-Winning Professor

The Complete Job, Interview, Resume, LinkedIn & Network Guide

Resume Writing E-Book Course + 45 Templates & LinkedIn Optimization Tips

Linkedin Breakthrough the 80:20 Way

The #1 LinkedIn Marketing & Sales Lead Generation Blueprint

الحصول على الصفقة: من هنا.